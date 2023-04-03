Толстая и обиженная Асмус не сдержалась и поругалась с хейтерами, защищая новую себя

Недавно поклонники Асмус заметили, что та раздалась в боках, о чём тут же поспешили актрисе сообщить. Но Асмус не осталась в долгу и ответила хейтерам в своём репертуаре.

"На Харламова стала похожа, квадратная Асмус, раскабанела бабёнка, беременна, что ль, — эти и другие комментарии можно почитать под моими постами. Всех. Волнует. Мой. Вес. Итак, открываю вам человека, ответственного за него. И это не мой мужчина. Это продюсер, который привёз меня в Сочи не только для написания сценария, но и на гастротур. <…> Да, я набрала. И чё? Зато тепло. Не переживайте, идеальные вы мои, дотянусь я до вас и скоро опять буду влезать в свои джинсы 24-го размера и читать комментарии "Накормите её", — заявила звезда, поставив недовольных на место.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina

Скорее Кристину возмутили не столько замечания по поводу её веса, сколько теории, которые выдвигали поклонники о причине увеличения артистки в размерах. Одни писали, что Асмус заедает стресс, ведь, как известно, в её личной жизни сейчас всё довольно сложно. Как признались звёздные супруги в своих соцсетях, они всё ещё живут под одной крышей, хотя и на разных этажах особняка Харламова. Но неприятным моментом стала приехавшая погостить мама Гарика, которая не в восторге от бывшей невестки. Как тут не сопьё… заешься.

Ещё одной версией, взбесившей актрису, была новость о её беременности, после которой Асмус уже не могла молчать. Она заверила поклонников, что скоро вернётся в норму.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina

"В общем, вы поняли, да? Как я могла это пропустить? Вернее, НЕ пропустить через себя? Так что без паники, эксперимент был временный, к лету Асмус придёт в себя. Поэтому, диетологи и фитоняшки, можете начинать уже в комментариях писать свои диссертации", — заявила Кристина.