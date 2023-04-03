Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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3 апреля, 13:24

Толстая и обиженная Асмус не сдержалась и поругалась с хейтерами, защищая новую себя

"Доброжелатели" оставили под новым фото актрисы множество ехидных комментариев по поводу увеличившегося веса. Но та не осталась в долгу, едко ответив им всем.

Недавно поклонники Асмус заметили, что та раздалась в боках, о чём тут же поспешили актрисе сообщить. Но Асмус не осталась в долгу и ответила хейтерам в своём репертуаре.

"На Харламова стала похожа, квадратная Асмус, раскабанела бабёнка, беременна, что ль, — эти и другие комментарии можно почитать под моими постами. Всех. Волнует. Мой. Вес. Итак, открываю вам человека, ответственного за него. И это не мой мужчина. Это продюсер, который привёз меня в Сочи не только для написания сценария, но и на гастротур. <…> Да, я набрала. И чё? Зато тепло. Не переживайте, идеальные вы мои, дотянусь я до вас и скоро опять буду влезать в свои джинсы 24-го размера и читать комментарии "Накормите её", — заявила звезда, поставив недовольных на место.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina

Скорее Кристину возмутили не столько замечания по поводу её веса, сколько теории, которые выдвигали поклонники о причине увеличения артистки в размерах. Одни писали, что Асмус заедает стресс, ведь, как известно, в её личной жизни сейчас всё довольно сложно. Как признались звёздные супруги в своих соцсетях, они всё ещё живут под одной крышей, хотя и на разных этажах особняка Харламова. Но неприятным моментом стала приехавшая погостить мама Гарика, которая не в восторге от бывшей невестки. Как тут не сопьё… заешься.

Ещё одной версией, взбесившей актрису, была новость о её беременности, после которой Асмус уже не могла молчать. Она заверила поклонников, что скоро вернётся в норму.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina

"В общем, вы поняли, да? Как я могла это пропустить? Вернее, НЕ пропустить через себя? Так что без паники, эксперимент был временный, к лету Асмус придёт в себя. Поэтому, диетологи и фитоняшки, можете начинать уже в комментариях писать свои диссертации", — заявила Кристина.

Можно с уверенностью сказать, что комментарии хейтеров не сильно задели актрису за живое, ведь она вовсе не против вынести свою жизнь на всеобщее обозрение, из-за чего в прошлый раз и поссорилась с бывшей свекровью. А её уверенность в себе и бескрайнюю любовь к собственной персоне вряд ли хоть что-то способно пошатнуть.

Эти звёзды хотели всех обмануть, говоря, что помолодели сами, но хирург раскрыл секреты их операций

Эти звёзды хотели всех обмануть, говоря, что помолодели сами, но хирург раскрыл секреты их операций

Обложка ©

ТАСС / Геодакян Артём

Екатерина Селиванова
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