Намекает на развод? Бритни Спирс полуголая танцует с другим мужчиной без кольца на пальце

Прошло больше года с тех пор, как весь мир радовался за Бритни, ведь она наконец избавилась от опеки своей семьи. Тогда девушка в срочном порядке вышла замуж за своего парня Сэма Асгари, с которым она на тот момент встречалась уже несколько лет, но молодые люди не могли узаконить свои отношения из-за ограничений, которые ввела семья певицы. Life уже рассказывал историю их отношений. Но, кажется, "на воле" отношения Бритни и Сэма приказали долго жить. На горизонте замаячил менеджер певицы.

Бритни Спирс с мужем Сэмом Асгари; Бритни Спирс с менеджером Кейдом Хадсоном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samasghari, Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears, © T.me / Super.ru

Слухи о размолвке появились ещё в марте, когда девушка устроила скандал во время свидания с мужем. А пока фанаты активно обсуждали возможный скорый развод, девушка собрала вещи, сняла кольцо и отправилась в отпуск на Гавайи вместе со своими менеджером Кейдом Хадсоном. И, судя по всему, ребята отлично проводят там время. На одном из видео, которое опубликовала Бритни, они танцуют практически без одежды. И только посмотрите, куда тянет свои руки парень и как позволяет ему себя лапать Бритни Спирс. Что это значит?

Видео © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

Причём на одном менеджере Бритни не остановилась. Спустя пару дней после начала отпуска, если его можно так назвать, фанаты сняли певицу вместе с её охранником, когда те были в "Старбаксе". Девушка и с ним вела себя крайне вызывающе, пишет Page Six. Многие подумали, что таким поведением Бритни пытается вызвать ревность у своего мужа. Зачем? Кто знает?!