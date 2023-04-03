Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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3 апреля, 10:55
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Галустян получил гражданство Армении

Юморист Михаил Галустян сообщил, что получил гражданство Армении

<p>Михаил Галустян. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Михаил Галустян. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Юморист Михаил Галустян получил гражданство Армении. Об этом он сам сообщил на презентации жилого комплекса в Ереване.

"Справедливость восторжествовала. Наконец-то я получил армянское гражданство. Я пошёл по самому честному и правильному пути. Я честно подал свои документы и наконец получил их", — приводит слова комика News.am.

Также Галустян рассказал о разнице между сочинским и ереванским армянскими языками. Второй, по его словам, очень правильный и литературный, а вот первый "немного другой".

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Юморист родился в Сочи в 1979 году в армянской семье.

Ранее Лайф сообщал, что Галустян оказался в числе лиц, против которых Украина ввела санкции. Они подразумевают, в частности, блокирование счетов, приостановление сотрудничества, ограничения на въезд на Украину и другое.

Никита Никонов
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