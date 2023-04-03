Юморист Михаил Галустян получил гражданство Армении. Об этом он сам сообщил на презентации жилого комплекса в Ереване.

"Справедливость восторжествовала. Наконец-то я получил армянское гражданство. Я пошёл по самому честному и правильному пути. Я честно подал свои документы и наконец получил их", — приводит слова комика News.am.

Также Галустян рассказал о разнице между сочинским и ереванским армянскими языками. Второй, по его словам, очень правильный и литературный, а вот первый "немного другой".

Юморист родился в Сочи в 1979 году в армянской семье.