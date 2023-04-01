Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

1 апреля, 01:05

"Хочу жить здесь": Победивший Дацика американский боксёр попросил гражданство России

Американец Джонсон после победы над Дациком попросил гражданство России

Боксёр из США Кевин Джонсон после победы над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

"Я бы хотел сделать официальное заявление к Владимиру Владимировичу Путину, что я бы хотел получить российское гражданство, жить здесь и быть частью этой страны", — передаёт газета "Известия" слова Джонсона.

Джонсон также признался, что ему очень нравится Россия, что он хотел бы жить в ней и видеться с другом Александром Поветкиным.

Минспорта отказалось помогать футболисту Промесу в получении гражданства РФ

Минспорта отказалось помогать футболисту Промесу в получении гражданства РФ

Напомним, что в поединке с Вячеславом Дациком американец Джонсон одержал победу. Судьи приняли такое решение, основываясь на количестве ударов, в которых гражданин США превзошёл россиянина.

Обложка ©

"Известия"

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Вячеслав Дацик
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров