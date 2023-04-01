"Хочу жить здесь": Победивший Дацика американский боксёр попросил гражданство России

Боксёр из США Кевин Джонсон после победы над россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

"Я бы хотел сделать официальное заявление к Владимиру Владимировичу Путину, что я бы хотел получить российское гражданство, жить здесь и быть частью этой страны", — передаёт газета "Известия" слова Джонсона.

Джонсон также признался, что ему очень нравится Россия, что он хотел бы жить в ней и видеться с другом Александром Поветкиным.