Минспорта отказалось помогать футболисту Промесу в получении гражданства РФ

"В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать ФК "Спартак-Москва" в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Квинси Антону Промесу", — подчеркнули в Минспорте.

Отметим, что Промес выступал за "Спартак" в период с 2014-го по 2018 год, после чего возвращался на родину, где играл за "Аякс". В 2021-м он вновь стал игроком красно-белых.