Минспорта отказалось помогать футболисту Промесу в получении гражданства РФ
Минспорта РФ отказало футболисту "Спартака" Промесу в получении российского гражданства
Обложка © ФК "Спартак-Москва"
Минспорта РФ отказало нидерландскому полузащитнику московского "Спартака" Квинси Промесу в помощи по вопросу получения российского гражданства. Об этом сообщает "Матч ТВ".
Письмо с просьбой оказать содействие в получении российского паспорта футболисту в ведомство направили красно-белые.
"В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать ФК "Спартак-Москва" в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Квинси Антону Промесу", — подчеркнули в Минспорте.
Отметим, что Промес выступал за "Спартак" в период с 2014-го по 2018 год, после чего возвращался на родину, где играл за "Аякс". В 2021-м он вновь стал игроком красно-белых.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин предоставил бразильским игрокам "Зенита" Малкому и Клаудиньо гражданство РФ.