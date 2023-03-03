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3 марта, 08:03

Минспорта отказалось помогать футболисту Промесу в получении гражданства РФ

Минспорта РФ отказало футболисту "Спартака" Промесу в получении российского гражданства

<p>Обложка © ФК "Спартак-Москва"</p>

Обложка © ФК "Спартак-Москва"

Минспорта РФ отказало нидерландскому полузащитнику московского "Спартака" Квинси Промесу в помощи по вопросу получения российского гражданства. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Письмо с просьбой оказать содействие в получении российского паспорта футболисту в ведомство направили красно-белые.

"В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать ФК "Спартак-Москва" в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Квинси Антону Промесу", — подчеркнули в Минспорте.

Отметим, что Промес выступал за "Спартак" в период с 2014-го по 2018 год, после чего возвращался на родину, где играл за "Аякс". В 2021-м он вновь стал игроком красно-белых.

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Артур Белкин
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