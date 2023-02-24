Бразильские легионеры "Зенита" получили российское гражданство

Отметим, что Малком выступает за "Зенит" с 2019 года. За это время он провёл в составе сине-бело-голубых 98 матчей, в которых забил 31 гол. Клаудиньо же присоединился к петербуржцам летом 2021 года и уже провёл за "Зенит" 50 игр, в которых оформил на свой счёт 13 мячей.