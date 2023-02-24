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24 февраля, 14:04

Бразильские легионеры "Зенита" получили российское гражданство

Путин предоставил гражданство РФ бразильским футболистам "Зенита" Малкому и Клаудиньо

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ бразильским футболистам петербургского "Зенита" Малкому и Клаудиньо. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Родригес Паризи Леонел Клаудио Луиз, родившийся 28 января 1997 г. в Бразилии; Силва де Оливейра Малком Фелипе, родившийся 26 февраля 1997 г. в Бразилии", — говорится в тексте документа.

Отметим, что Малком выступает за "Зенит" с 2019 года. За это время он провёл в составе сине-бело-голубых 98 матчей, в которых забил 31 гол. Клаудиньо же присоединился к петербуржцам летом 2021 года и уже провёл за "Зенит" 50 игр, в которых оформил на свой счёт 13 мячей.

ПСЖ не сможет взять в аренду игрока "Зенита" Малкома

ПСЖ не сможет взять в аренду игрока "Зенита" Малкома

Ранее же Лайф рассказывал, смогут ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России по футболу после того, как станут гражданами нашей страны.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Артур Белкин
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