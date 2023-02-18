Юрист рассказала, смогут ли Малком и Клаудиньо играть за сборную РФ после получения паспортов

Бразильские футболисты "Зенита" Малком и Клаудиньо смогут выступать за сборную России после того, как получат паспорта РФ и пройдёт процедура смены спортивного гражданства. Об этом заявила спортивный юрист Анна Анцелиович, слова которой приводит "Спорт-Экспресс" .

"Для смены гражданства важны соревнования, организованные ФИФА или конфедерацией. Если после 2021 года они не участвовали по линии сборной в соревнованиях, организованных ФИФА или местной конфедерацией, то участие только в Олимпиаде не будет засчитано как ограничение. При смене спортивного гражданства по процедуре ФИФА они могут быть заявлены для участия в соревнованиях за сборную России", — заявила эксперт.