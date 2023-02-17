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17 февраля, 14:42

"Зенит" проиграл иранскому "Сепахану" в последнем матче на зимних сборах

<p>Кадр матча "Зенит" – "Сепахан". Фото © <a href="https://fc-zenit.ru/news/2023-02-17-sepakhan-zenit-peterburzhtsy-ustupili-lideru-chempionata-irana.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит"</a> / Вячеслав Евдокимов</p>

Кадр матча "Зенит" – "Сепахан". Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Петербургский "Зенит" проиграл в товарищеском матче иранскому клубу "Сепахан" со счётом 0:2. Игра состоялась в городе Исфахан в Иране.

Оба мяча "Сепахан", являющийся пятикратным чемпионом страны, забил в первом тайме. На четвёртой минуте отличился Мохаммад Горбани, в добавленное к первому тайму время преимущество хозяев удвоил Мохаммад Данешгар. Оба гола забиты после угловых. Во втором тайме "Зенит" владел инициативой и создавал одну атаку за другой, но распечатать ворота иранского клуба петербуржцам не удалось.

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Это последняя контрольная игра сине-бело-голубых на зимних сборах. Следующий матч состоится в рамках Кубка России. Подопечные Сергея Семака отправятся в гости к ульяновской "Волге". Встреча пройдёт 25 февраля, начало в 14:30 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с национальной командой Ирана. Точная дата встречи в Тегеране пока не определена — 22 или 23 марта.

Никита Никонов
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