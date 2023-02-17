"Зенит" проиграл иранскому "Сепахану" в последнем матче на зимних сборах

Петербургский "Зенит" проиграл в товарищеском матче иранскому клубу "Сепахан" со счётом 0:2. Игра состоялась в городе Исфахан в Иране.

Оба мяча "Сепахан", являющийся пятикратным чемпионом страны, забил в первом тайме. На четвёртой минуте отличился Мохаммад Горбани, в добавленное к первому тайму время преимущество хозяев удвоил Мохаммад Данешгар. Оба гола забиты после угловых. Во втором тайме "Зенит" владел инициативой и создавал одну атаку за другой, но распечатать ворота иранского клуба петербуржцам не удалось.

Это последняя контрольная игра сине-бело-голубых на зимних сборах. Следующий матч состоится в рамках Кубка России. Подопечные Сергея Семака отправятся в гости к ульяновской "Волге". Встреча пройдёт 25 февраля, начало в 14:30 мск.