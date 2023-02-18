Экс-защитник "Динамо" Фернандес назвал футболиста Ротенберга одним из лучших друзей
Бывший защитник московского "Динамо", аргентинец Леандро Фернандес заявил, что футболист Борис Ротенберг был одним из его лучших друзей во время выступления за бело-голубых. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"Борис Ротенберг — один из моих лучших друзей в "Динамо". Разговаривал с ним где-то полгода назад. Знаю, что он сейчас в "Локомотиве". Мы разговаривали о футболе. Мы постоянно общались с ним, не было никаких проблем", — рассказал Фернандес.
Отметим, что аргентинец выступал за "Динамо" с 2006 по 2014 годы. Всего в составе бело-голубых он провёл 235 матчей, в которых забил 16 голов и отдал девять результативных передач.
Ранее Лайф рассказывал, что один из лидеров столичного "Динамо" Арсен Захарян отказался переходить в стамбульский "Галатасарай".
ТАСС / Валерий Шарифулин, Михаил Терещенко