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15 февраля, 17:22

ЦСКА обыграл московское "Динамо" со счётом 2:1 на сборах в Турции

Московский футбольный клуб ЦСКА победил "Динамо" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

На 55-й минуте матча гол забил Милан Гаич, и на 87-й минуте — Хесус Медина. У бело-голубых мяч отправил в ворота Эли Даса (31-я минута), а защитник ЦСКА Виллиан Роша получил на 58-й минуте красную карточку.

ЦСКА сыграет 19 февраля товарищеский матч с казанским "Рубином", у "Динамо" товарищеских встреч в рамках этих зимних сборов больше не будет. 23 февраля красно-синие сыграют против "Краснодара" первую игру четвертьфинала пути РПЛ Кубка России, а "Динамо" встретится с самарскими "Крыльями Советов".

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Ранее Лайф писал, что победителем клубного чемпионата мира по футболу в пятый по счёту раз стал испанский ФК "Реал". Турнир проходил 12 февраля в Марокко, матч закончился со счётом 5:3.

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ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Ирина Фальке
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