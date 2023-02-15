ЦСКА обыграл московское "Динамо" со счётом 2:1 на сборах в Турции

Московский футбольный клуб ЦСКА победил "Динамо" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

На 55-й минуте матча гол забил Милан Гаич, и на 87-й минуте — Хесус Медина. У бело-голубых мяч отправил в ворота Эли Даса (31-я минута), а защитник ЦСКА Виллиан Роша получил на 58-й минуте красную карточку.

ЦСКА сыграет 19 февраля товарищеский матч с казанским "Рубином", у "Динамо" товарищеских встреч в рамках этих зимних сборов больше не будет. 23 февраля красно-синие сыграют против "Краснодара" первую игру четвертьфинала пути РПЛ Кубка России, а "Динамо" встретится с самарскими "Крыльями Советов".