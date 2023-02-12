"Реал" в пятый раз стал победителем клубного чемпионата мира по футболу
Испанский футбольный клуб "Реал" обыграл саудовский "Аль-Хиляль" в финальном матче клубного чемпионата мира по футболу. Турнир проходил в Марокко, матч закончился со счётом 5:3.
От победителей мячи забили Винисиус Жуниор (13-я, 69-я минута), Федерико Вальверде (18, 58) и Карим Бензема (54). А от саудовской команды — Мусса Марега (26) и Лусиано Вьетто (63, 79).
Этот клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, и "Реал" становится победителем в пятый раз. Ранее ему это удавалось в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. С 2025 года турнир будет проводиться в новом формате, в нём будет участвовать 32 клуба.
Лайф рассказывал, что ранее ФК "Арсенал" неожиданно проиграл "Эвертону" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу после череды ярких побед.
ТАСС / AP / Mosa'ab Elshamy