Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 февраля, 21:12

"Реал" в пятый раз стал победителем клубного чемпионата мира по футболу

Испанский футбольный клуб "Реал" обыграл саудовский "Аль-Хиляль" в финальном матче клубного чемпионата мира по футболу. Турнир проходил в Марокко, матч закончился со счётом 5:3.

От победителей мячи забили Винисиус Жуниор (13-я, 69-я минута), Федерико Вальверде (18, 58) и Карим Бензема (54). А от саудовской команды — Мусса Марега (26) и Лусиано Вьетто (63, 79).

Этот клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, и "Реал" становится победителем в пятый раз. Ранее ему это удавалось в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. С 2025 года турнир будет проводиться в новом формате, в нём будет участвовать 32 клуба.

"Реал" обыграл "Атлетико", став последним полуфиналистом Кубка Испании

"Реал" обыграл "Атлетико", став последним полуфиналистом Кубка Испании

Лайф рассказывал, что ранее ФК "Арсенал" неожиданно проиграл "Эвертону" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу после череды ярких побед.

Обложка ©

ТАСС / AP / Mosa'ab Elshamy

Андрей Григорьев
  • Новости
  • фкреал
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров