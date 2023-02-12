"Реал" в пятый раз стал победителем клубного чемпионата мира по футболу

Этот клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, и "Реал" становится победителем в пятый раз. Ранее ему это удавалось в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. С 2025 года турнир будет проводиться в новом формате, в нём будет участвовать 32 клуба.