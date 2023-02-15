"Бавария" победила ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Месси прорывается через игроков "Баварии". Обложка © Twitter / FC Bayern München
Мюнхенская "Бавария" победила ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 1:0 в пользу немецкого клуба.
Единственный мяч на 53-й минуте забил Кингсли Коман. Стоит отметить, что в дополнительное время полузащитник "Баварии" Бенжамен Павар получил красную карточку.
Ответный матч состоится в Мюнхене 8 марта.
Ранее Лайф рассказывал, что хавбек "Динамо" Арсен Захарян отказался переходить в "Галатасарай". Турецкий клуб выходил на бело-голубых с предложением о покупке футболиста, однако 19-летний полузащитник отказался от переговоров.