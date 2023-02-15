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Регион
Опубликовано 14 февраля 2023, 21:56

"Бавария" победила ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Месси прорывается через игроков "Баварии". Обложка © Twitter / FC Bayern München

Месси прорывается через игроков "Баварии". Обложка © Twitter / FC Bayern München

Мюнхенская "Бавария" победила ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 1:0 в пользу немецкого клуба.

Единственный мяч на 53-й минуте забил Кингсли Коман. Стоит отметить, что в дополнительное время полузащитник "Баварии" Бенжамен Павар получил красную карточку.

ПСЖ в матче с "Баварией" выпустил самого молодого игрока Лиги чемпионов
ПСЖ в матче с "Баварией" выпустил самого молодого игрока Лиги чемпионов

Ответный матч состоится в Мюнхене 8 марта.

Ранее Лайф рассказывал, что хавбек "Динамо" Арсен Захарян отказался переходить в "Галатасарай". Турецкий клуб выходил на бело-голубых с предложением о покупке футболиста, однако 19-летний полузащитник отказался от переговоров.

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Артур Лапсаков
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