Мюнхенская "Бавария" победила ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 1:0 в пользу немецкого клуба.

Единственный мяч на 53-й минуте забил Кингсли Коман. Стоит отметить, что в дополнительное время полузащитник "Баварии" Бенжамен Павар получил красную карточку.

Ответный матч состоится в Мюнхене 8 марта.