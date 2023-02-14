Хавбек "Динамо" Захарян отказался переходить в "Галатасарай"

Хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян отказался от перехода в турецкий клуб "Галатасарай", сообщает "Чемпионат" .

По данным источника издания, турецкий клуб выходил на бело-голубых с предложением о покупке Захаряна, однако 19-летний полузащитник отказался от переговоров.