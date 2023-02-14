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14 февраля, 18:58

Хавбек "Динамо" Захарян отказался переходить в "Галатасарай"

<p>Арсен Захарян. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Арсен Захарян. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян отказался от перехода в турецкий клуб "Галатасарай", сообщает "Чемпионат".

По данным источника издания, турецкий клуб выходил на бело-голубых с предложением о покупке Захаряна, однако 19-летний полузащитник отказался от переговоров.

Лайф узнал, кого из игроков "Шинника" товарищи спасали от группового избиения украинцами

Лайф узнал, кого из игроков "Шинника" товарищи спасали от группового избиения украинцами

А ранее футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай" устроили массовую драку в турецком отеле. Зачинщиками потасовки являлись представители Незалежной. Игроки "Шинника" заступились за товарища, которого избивала толпа футболистов "Миная" в лифте. Лайф публиковал видео драки.

Андрей Бражников
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