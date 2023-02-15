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Регион
Опубликовано 14 февраля 2023, 21:31

ПСЖ в матче с "Баварией" выпустил самого молодого игрока Лиги чемпионов

Полузащитник ПСЖ Заир-Эмри стал самым молодым игроком, вышедшим в старте в плей-офф ЛЧ

Игрок французского клуба ПСЖ Варрен Заир-Эмри стал самым молодым футболистом, вышедшим в стартовом составе на матч плей-офф Лиги чемпионов. Об этом в соцсетях сообщила статистическая служба Opta.

Французский полузащитник вышел на поле на первый матч 1/8 финала против мюнхенской "Баварии" в возрасте 16 лет 343 дней. Заир-Эмри является воспитанником ПСЖ. Ранее в составе основной команды клуба он провёл 14 матчей, в которых забил два мяча. Также игрок выступает за юношескую сборную Франции.

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Twitter / PSG_Report

Иван Косицын
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