ПСЖ в матче с "Баварией" выпустил самого молодого игрока Лиги чемпионов

Игрок французского клуба ПСЖ Варрен Заир-Эмри стал самым молодым футболистом, вышедшим в стартовом составе на матч плей-офф Лиги чемпионов. Об этом в соцсетях сообщила статистическая служба Opta.

Французский полузащитник вышел на поле на первый матч 1/8 финала против мюнхенской "Баварии" в возрасте 16 лет 343 дней. Заир-Эмри является воспитанником ПСЖ. Ранее в составе основной команды клуба он провёл 14 матчей, в которых забил два мяча. Также игрок выступает за юношескую сборную Франции.