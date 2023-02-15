ПСЖ в матче с "Баварией" выпустил самого молодого игрока Лиги чемпионов
Полузащитник ПСЖ Заир-Эмри стал самым молодым игроком, вышедшим в старте в плей-офф ЛЧ
Игрок французского клуба ПСЖ Варрен Заир-Эмри стал самым молодым футболистом, вышедшим в стартовом составе на матч плей-офф Лиги чемпионов. Об этом в соцсетях сообщила статистическая служба Opta.
Французский полузащитник вышел на поле на первый матч 1/8 финала против мюнхенской "Баварии" в возрасте 16 лет 343 дней. Заир-Эмри является воспитанником ПСЖ. Ранее в составе основной команды клуба он провёл 14 матчей, в которых забил два мяча. Также игрок выступает за юношескую сборную Франции.
Ранее полузащитник испанского "Хетафе" и сборной Чехии по футболу Якуб Янкто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Он заявил, что устал скрывать этот факт и просто хочет жить без страхов и предрассудков.
Twitter / PSG_Report