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13 февраля, 10:40

Возлюбленная публично обвинила футболиста "Сочи" в избиениях, но у него есть другая версия

Девушка полузащитника "Сочи" Нобоа рассказала об избиениях, но футболист отвергает обвинения

Девушка полузащитника российского клуба "Сочи" и национальной сборной Эквадора Кристиана Нобоа Кевиам Касо рассказала об избиениях. Она опубликовала в соцсетях фото со следами побоев на лице и теле.

По словам Кевиам, Нобоа якобы избил её после того, как она обнаружила его вместе с двумя девушками лёгкого поведения.

Следы избиения, опубликованные девушкой полузащитника клуба "Сочи". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / keviamcazo

Следы избиения, опубликованные девушкой полузащитника клуба "Сочи". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / keviamcazo

"Я не чувствую себя виноватой ни за один из ударов, которые ты мне нанёс, любовь моя! Мне стыдно за то, что я так долго молчала о твоих оскорблениях и жестоком обращении. Ты всячески причинял мне боль и всегда убеждал меня, что всё изменится", — написала Кевиам Касо.

Она добавила, что решила обнародовать эту информацию для того, чтобы никто не попал в порочный круг плохого обращения. Девушка рассказала, что такие избиения причиняют не только физическую боль, но и "ломают внутри". Позже она удалила пост.

Сам футболист опроверг слова Касо об избиении. Он рассказал, что не изменял ей, а в момент публикации этих откровений девушка была пьяна.

"Она была пьяная и злая. Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае. Я никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек. Я всегда добрый к людям", — сказал Нобоа в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

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Футболист назвал сложившуюся ситуацию сложной и заявил, что никому не пожелал бы оказаться в его положении.

Ранее Лайф писал о том, что в Санкт-Петербурге мужчина жестоко отпинал блогершу Анну Леонову, которая сделала ему замечание.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Илья Суриков
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