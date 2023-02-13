Возлюбленная публично обвинила футболиста "Сочи" в избиениях, но у него есть другая версия

Девушка полузащитника российского клуба "Сочи" и национальной сборной Эквадора Кристиана Нобоа Кевиам Касо рассказала об избиениях. Она опубликовала в соцсетях фото со следами побоев на лице и теле.

По словам Кевиам, Нобоа якобы избил её после того, как она обнаружила его вместе с двумя девушками лёгкого поведения.

Следы избиения, опубликованные девушкой полузащитника клуба "Сочи". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / keviamcazo

"Я не чувствую себя виноватой ни за один из ударов, которые ты мне нанёс, любовь моя! Мне стыдно за то, что я так долго молчала о твоих оскорблениях и жестоком обращении. Ты всячески причинял мне боль и всегда убеждал меня, что всё изменится", — написала Кевиам Касо.

Она добавила, что решила обнародовать эту информацию для того, чтобы никто не попал в порочный круг плохого обращения. Девушка рассказала, что такие избиения причиняют не только физическую боль, но и "ломают внутри". Позже она удалила пост.

Сам футболист опроверг слова Касо об избиении. Он рассказал, что не изменял ей, а в момент публикации этих откровений девушка была пьяна.

"Она была пьяная и злая. Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае. Я никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек. Я всегда добрый к людям", — сказал Нобоа в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Футболист назвал сложившуюся ситуацию сложной и заявил, что никому не пожелал бы оказаться в его положении.