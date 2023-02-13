Хавбек сборной Чехии Янкто совершил каминг-аут

Полузащитник испанского "Хетафе" и сборной Чехии по футболу Якуб Янкто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Он заявил, что устал скрывать этот факт и просто хочет жить без страхов и предрассудков. Об этом сообщает портал Goal.

В пражской "Спарте", которая сейчас владеет правами на Янкто, журналистам сообщили, что не так давно 27-летний спортсмен рассказал свой секрет руководству клуба.