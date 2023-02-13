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13 февраля, 18:23

Хавбек сборной Чехии Янкто совершил каминг-аут

<p>Якуб Янкто. Обложка © ТАСС / AP / Petr David Josek</p>

Якуб Янкто. Обложка © ТАСС / AP / Petr David Josek

Полузащитник испанского "Хетафе" и сборной Чехии по футболу Якуб Янкто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Он заявил, что устал скрывать этот факт и просто хочет жить без страхов и предрассудков. Об этом сообщает портал Goal.

В пражской "Спарте", которая сейчас владеет правами на Янкто, журналистам сообщили, что не так давно 27-летний спортсмен рассказал свой секрет руководству клуба.

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Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков заявил, что принял решение завершить карьеру. Последним клубом 39-летнего футболиста стали подмосковные "Химки". В своё время Жирков также выступал за "Челси", "Анжи", "Динамо" и "Зенит".

Наталья Исакова
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