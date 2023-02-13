Хавбек сборной Чехии Янкто совершил каминг-аут
Якуб Янкто. Обложка © ТАСС / AP / Petr David Josek
Полузащитник испанского "Хетафе" и сборной Чехии по футболу Якуб Янкто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Он заявил, что устал скрывать этот факт и просто хочет жить без страхов и предрассудков. Об этом сообщает портал Goal.
В пражской "Спарте", которая сейчас владеет правами на Янкто, журналистам сообщили, что не так давно 27-летний спортсмен рассказал свой секрет руководству клуба.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков заявил, что принял решение завершить карьеру. Последним клубом 39-летнего футболиста стали подмосковные "Химки". В своё время Жирков также выступал за "Челси", "Анжи", "Динамо" и "Зенит".