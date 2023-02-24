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24 февраля, 14:45

Получившие гражданство РФ футболисты Малком и Клаудиньо останутся легионерами в РПЛ

Футболисты петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо продолжат пребывать в статусе легионеров в матчах чемпионата России, так как они не прошли процедуры смены спортивного гражданства, несмотря на получение паспортов РФ. Об этом говорится в регламенте турнира.

Напомним, что легионером считается игрок, который не может выступать за сборные команды России в турнирах под эгидой ФИФА. При этом смена спортивного гражданства возможна лишь через пять лет после постоянного пребывания в стране. Соответственно, Малком сможет начать играть за сборную России в 2024 году, а Клаудиньо — в 2026-м.

Юрист рассказала, смогут ли Малком и Клаудиньо играть за сборную РФ после получения паспортов

Юрист рассказала, смогут ли Малком и Клаудиньо играть за сборную РФ после получения паспортов

Напомним, президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ бразильским футболистам "Зенита" Малкому и Клаудиньо.

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ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Артур Белкин
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