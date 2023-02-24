Получившие гражданство РФ футболисты Малком и Клаудиньо останутся легионерами в РПЛ

Футболисты петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо продолжат пребывать в статусе легионеров в матчах чемпионата России, так как они не прошли процедуры смены спортивного гражданства, несмотря на получение паспортов РФ. Об этом говорится в регламенте турнира.

Напомним, что легионером считается игрок, который не может выступать за сборные команды России в турнирах под эгидой ФИФА. При этом смена спортивного гражданства возможна лишь через пять лет после постоянного пребывания в стране. Соответственно, Малком сможет начать играть за сборную России в 2024 году, а Клаудиньо — в 2026-м.