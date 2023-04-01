Обошлось без нокаута: Американский боксёр побил Дацика

В результате встречи на боксёрском ринге американца Кевина Джонсона и Вячеслава Дацика в главном поединке "Бойцовского клуба Рен-ТВ" победу одержал спортсмен из США. Такое решение приняли судьи, так как по количеству ударов Джонсон превзошёл Дацика.

Как отмечает "Рен-ТВ", при этом Дацик шёл вперёд, а его противник почти не проводил силовых ударов, работая джебом. Россиянин имел явное преимущество по силовым ударам.