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31 марта, 23:25

Обошлось без нокаута: Американский боксёр побил Дацика

Джонсон одержал техническую победу над Дациком

<p>Бой Джонсона и Дацика. Обложка © <a href="https://ren.tv/news/sport/1090208-dzhonson-resheniem-sudei-pobedil-datsika" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ren.tv</a></p>

Бой Джонсона и Дацика. Обложка © Ren.tv

В результате встречи на боксёрском ринге американца Кевина Джонсона и Вячеслава Дацика в главном поединке "Бойцовского клуба Рен-ТВ" победу одержал спортсмен из США. Такое решение приняли судьи, так как по количеству ударов Джонсон превзошёл Дацика.

Как отмечает "Рен-ТВ", при этом Дацик шёл вперёд, а его противник почти не проводил силовых ударов, работая джебом. Россиянин имел явное преимущество по силовым ударам.

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Анатолий Симоненко
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