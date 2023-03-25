Дацик отправил Мондрагона в нокаут на первой минуте боя
В Самаре очень быстро закончился бой россиянина Вячеслава Дацика с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом, который проходил в рамках второго турнира промоушена Ural Fighting Championship (Ural FC).
Дацик нокаутировал соперника уже на первой минуте. Главное событие вечера прошло по правилам К-1 (кикбоксинга). В следующем поединке Дацик будет биться с американцем Кевином Джонсоном.
А осенью прошлого года, как рассказывал Лайф, Дацик нокаутировал Емельяненко. И тоже в первом раунде, всего через несколько секунд после начала боя. Он потом тоже извинился, но за то, что "всё так быстро закончилось".
ТАСС / Гавриил Григоров