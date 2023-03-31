Эти звёзды хотели всех обмануть, говоря, что помолодели сами, но хирург раскрыл секреты их операций

Если твоё лицо регулярно видят миллионы людей, хочешь не хочешь — нужно держать его в тонусе. И годы нисколько не помогают. Некоторые звёзды открыто говорят о том, на какие операции и процедуры они пошли ради красоты. Другие делают всё втихую — вот, дескать, естественная красота. Но профессионалы всё понимают и без слов. Рассказываем про тех, кто пытается всех обманывать.

Регина Дубовицкая, 74 года

Пластика Регины Дубовицкой. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / felixgrozdanov, © rutube / Россия-1".

Регина Дубовицкая руководит и ведёт программу "Аншлаг" на канале "Россия" уже 36 лет. Сравнивая старые выпуски с новыми, можно заметить изменения в её внешности, которая не обошлась без операций. Пластический хирург Иван Володченков считает, что тут речь идёт о проведении круговой блефаропластики и подтяжке средней трети лица, но отмечает, что в последнее время не было заметных инвазивных процедур. Возможно, это связано с возрастом Дубовицкой. В целом можно сказать, что Регина Дубовицкая стареет достойно.

Елена Степаненко, 72 года

Операции Елены Степаненко. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / sarafannoe__radio, mrs.stepanenko_fan

Елена Степаненко регулярно радует зрителей своими выступлениями в юмористических концертах. 7 лет назад она похудела на 42 кг, что до сих пор вызывает восхищение. Но ведь хорошая форма — это не только тело, но и лицо. Тут тоже пришлось пойти на операции. "Минимум один раз была подтяжка верхней, средней, нижней трети лица и шеи. Плюс блефаропластика. Здесь "сборная солянка" — совместная работа и пластического хирурга, и косметологов. Косметологи серьёзно поработали с утратой объёма мягких тканей лица, заполняя эти зоны филлерами (инъекционными препаратами для контурной пластики. — Прим. автора). Также есть активная работа с инъекциями ботокса. Когда ботокса много, тогда у возрастных пациентов появляются косые морщинки в области носа — что мы и видим у артистки", — заключил Володченков. Также хирург отметил, что у юмористки нет морщин в височной зоне, а значит, недавно ей сделали височный лифтинг.

Елена Воробей, 55 лет

Внешность Елены Воробей. Фото © Сергей Микляев, Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / vorobei_elena

Елена Воробей, звезда "Аншлага", решила изменить форму своего носа, после того как её коллега, Сергей Дроботенко, сделал ринопластику. Об этом рассказала сама артистка. Знаменитость осталась довольна результатом. Она также регулярно заботится о своей внешности, используя инъекционную косметологию, которая помогает ей сохранять молодость и красоту. Елена с уверенностью заявляет, что комбинация генетической красоты, врождённого чувства юмора и процедур для улучшения качества кожи помогает ей не меняться внешне уже десяток лет.

Екатерина Варнава, 38 лет

Екатерина Варнава в молодости. Фото © КВН, Первый канал, Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / dvelichko, kativarnava

Сейчас Варнаву все знают как красотку с ТНТ, но мало кто помнит, что в молодости девушка не подходила под общепринятые стандарты красоты. Харизматичная юмористка понимала, что это может негативно отражаться на её карьере. Дальше — серия улучшающих операций. Это произведение хирургического искусства нужно поддерживать в тонусе.

"Артистка похудела. А на худеющее лицо всегда благоприятно ложатся вторичные возрастные изменения. А их у Варнавы мы не видим. Это результат не пластических операций, а косметологического ухода. На лбу нет ни продольных, ни поперечных морщин и даже намёков на них, брови подтянуты, но не сильно высоко — это означает, что ещё не было лобного лифтинга и в этой зоне лица пока очень хорошо действует ботокс. Над овалом лица хорошо потрудились косметологи: у артистки наполненные скуловые зоны — на астеничное лицо были введены филлеры для увеличения объёма, омоложения в области скул. Филлер был введён и в подбородочную зону — подбородок немного выпирает: так подчеркивают и делают более выразительным угол нижней челюсти, что также омолаживает овал лица. По углам нижней челюсти тоже введены филлеры. Это три реперные точки для работы с филлерами по омолаживанию лица. Губы увеличены — это тоже филлеры. Артистки делают профессиональный макияж, грим, который сильно сушит кожу — а у неё она в хорошем качестве, значит, увлажняет с помощью таких процедур, как биоревитализация", — заключает хирург Иван Володченков.

Марина Федункив, 51 год

Пластика Марины Федункив. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева / Вадим Тараканов

Артистка с огромным вниманием следит за своим лицом и заботится о нём. Она обращается к именитому столичному врачу-косметологу, который помогает ей сохранять свежесть и красоту кожи. Марина предпочитает использовать гиалуроновую кислоту, а ботокс к лицу не применяет, так как боится, что это может помешать ей выражать эмоции во время спектаклей, кино и юмористических номеров. Артистка омолаживается с помощью современных процедур аппаратной косметологии. Но, если придётся, Федункив готова пойти и на это: "Не прибегала, но ничего в будущем не исключаю. А почему бы и нет? Тут главное — не переборщить и не превратиться в копию резинового пупса — такие в советское время в магазинах игрушек продавались”.