Нейросеть показала, как бы выглядели российские марки машин в облике людей

Автомобиль "Лада"

Нейросеть Midjourney представила автомобиль "Лада" в образе юной и даже немного дерзкой девушки.

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Автомобиль КамАЗ

КамАЗ, как представляет нейросеть, — это немного суровый, но явно работящий и ответственный мужчина.

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Автомобиль ЗАЗ-968

Наверное, из-за очень старого года выпуска автомобиль марки "Запорожец" в глазах нейросети Midjourney превратился в доброго дедушку.

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Автомобиль ЗИЛ

ЗИЛ нейросеть Midjourney изобразила в виде доброго толстячка. Видно, что мужчина любит пообщаться, но при этом не халтурит на работе.

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Автомобиль "Москвич"

Ещё один старичок автопрома, по мнению Midjourney, был бы стильным, но дедом. Однако, по привередливо сжатым губам, возможно, у мужчины уже испортился характер.

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Автомобиль "Жигули", или же ВАЗ-2101

А вот автомобиль марки "Жигули", по представлению нейросети Midjourney, был бы очаровательной старушкой.

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Автомобиль ВАЗ-2106

А "шестёрку" нейросеть представила в образе женщины средних лет. Угловатые черты авто отобразились на её лице.

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Автомобиль ВАЗ-2107, "семёрка"

ВАЗ-2107 превратился в такого себе пацана с района. Резонно!

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Автомобиль "Нива", ВАЗ-2121

"Нива" оказалась девушкой, с которой вы не побоитесь отправиться даже в самые неизведанные уголки нашей страны.

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети

Автомобиль "Лада-Ларгус"

"Ларгус" же в представлении нейросети стал простым тружеником на заводе или, быть может, рабочим шиномастерской.

Фото © VK.com / Рисунки из нейросети