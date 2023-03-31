Нейросеть показала, как бы выглядели российские марки машин в облике людей
На что только не способен искусственный интеллект! Проект "Рисунки из нейросети" с помощью Midjourney показал, как бы выглядели наши марки машин, если бы были людьми. Очень интересно посмотреть!
Автомобиль "Лада"
Нейросеть Midjourney представила автомобиль "Лада" в образе юной и даже немного дерзкой девушки.
Автомобиль КамАЗ
КамАЗ, как представляет нейросеть, — это немного суровый, но явно работящий и ответственный мужчина.
Автомобиль ЗАЗ-968
Наверное, из-за очень старого года выпуска автомобиль марки "Запорожец" в глазах нейросети Midjourney превратился в доброго дедушку.
Автомобиль ЗИЛ
ЗИЛ нейросеть Midjourney изобразила в виде доброго толстячка. Видно, что мужчина любит пообщаться, но при этом не халтурит на работе.
Автомобиль "Москвич"
Ещё один старичок автопрома, по мнению Midjourney, был бы стильным, но дедом. Однако, по привередливо сжатым губам, возможно, у мужчины уже испортился характер.
Автомобиль "Жигули", или же ВАЗ-2101
А вот автомобиль марки "Жигули", по представлению нейросети Midjourney, был бы очаровательной старушкой.
Автомобиль ВАЗ-2106
А "шестёрку" нейросеть представила в образе женщины средних лет. Угловатые черты авто отобразились на её лице.
Автомобиль ВАЗ-2107, "семёрка"
ВАЗ-2107 превратился в такого себе пацана с района. Резонно!
Автомобиль "Нива", ВАЗ-2121
"Нива" оказалась девушкой, с которой вы не побоитесь отправиться даже в самые неизведанные уголки нашей страны.
Автомобиль "Лада-Ларгус"
"Ларгус" же в представлении нейросети стал простым тружеником на заводе или, быть может, рабочим шиномастерской.
Хуманизацию (от англ. Human — человек) российских автомобилей подготовили в проекте "Рисунки из нейросети" с помощью сервиса Midjourney. Life уже несколько раз показывал, на что способен искусственный интеллект. Например, совсем недавно нейросеть показала, как выглядели бы герои сериала "Друзья" в СССР.
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