Похудевшая Гагарина решила покорять инфобизнес и продавать личные марафоны, но фанаты в ярости

Гагарина решила заняться инфоцыганством и теперь вовсю рекламирует свеженький курс по похудению. Видимо, заработанных на концертах денег не хватает — она теперь ещё и блогер-коуч. Но кому это интересно? Инфоцыганство уже давно всем надоело, и вот опять — Гагарина со своими, очевидно, уникальными советами. Причём рассказала девушка о планах в свой день рождения — вот, мол, по такому случаю мой подарок вам, будто это что-то ценное.

Видео © Telegram / "Звездач"

"Я хочу вам в свой день рождения сделать подарок. Помните ли вы о том приложении, про которое я вам рассказывала много лет? И наконец-то это свершилось. Я хочу открыть предзаказ для вас на своё спортивное приложение, свой спортивный курс для того, чтобы вы были здоровы и красивы", — рассказывала певица у себя в "историях".

Полина обещает подписчикам фигуру мечты, обосновывая это тем, что она сама в 2015 году за полгода похудела на 40 килограммов. Даёт ли такая "экспертиза" право запускать спортивный курс, решайте сами. Поклонники уже всё решили. Когда Полина анонсировала свой подарок, соцсети разорвались обвинениями Гагариной в том, что она полезла в поле инфобизнеса.

Скриншот © Страница предзаказа курса Полины Гагариной