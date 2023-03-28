Что нельзя снимать в разных странах и какое жестокое наказание ждёт за непослушание

В определённых странах существуют ограничения на съёмку, нарушение которых может привести к штрафам и даже тюремному заключению. Некоторые из них вполне логичны, другие же можно понять, только если изучить местную культуру. Собрали несколько самых неожиданных примеров.

Объединённые Арабские Эмираты

В арабских странах не рекомендуется фотографировать людей без их разрешения. В ОАЭ за это можно получить штраф до 10 миллионов рублей, а за публикацию снимка в соцсетях — вплоть до ареста на срок в полгода. Также стоит отказаться от фотографирования чужого имущества, такого как номер авто или табличка с адресом на частном доме.

Что нельзя снимать в Египте. Фото © Shutterstock

Индия

В Индии запрещено фотографирование похорон и гхатов (мест сожжения покойников), так как местные считают, что душа останется на фотографии и не сможет переродиться. Кроме того, в некоторых местах Мумбаи запрещено делать селфи. Поверия ни при чём — запрет ввели, чтобы предотвратить смерти туристов: раньше многие ради удачного кадра уходили за ограждения. Также официально нельзя фотографировать представителей некоторых каст и этнических групп, но многие местные сами не против сфотографироваться с туристами. Однако если вас попросят удалить фото, спорить не стоит.

Египет

В Египте следует получить письменное разрешение перед фотографированием людей, а также убедиться, что в кадр не попадают женщины и дети. Нельзя снимать на камеру ничего, что может навредить имиджу страны, включая трущобы, свалки мусора и протестные митинги.

Какое наказание ждёт, если сфотографироваться в разных странах. Фото © Shutterstock

Марокко

В Марокко не рекомендуется фотографировать местных жителей, особенно женщин, без их разрешения. Многие местные люди считают, что это может навлечь на них сглаз. Однако если вы предложите за фото денежное вознаграждение (50–100 рублей в местной валюте), многие люди могут изменить своё мнение.

Тунис

В Тунисе рекомендуется не снимать на камеру здания с государственным флагом без разрешения. Поэтому, чтобы избежать недоразумений, стоит уточнить у местных жителей, можно ли сделать снимок.

Какие ограничения на съёмку есть в Таиланде? Фото © Shutterstock

Таиланд

В Таиланде не стоит снимать на плёнку достопримечательности, которые связаны с королевской семьёй, а также алкоголь с видимым брендом на бокале или бутылке. Правда, проблемы могут быть, только если вы потом решите опубликовать снимок в соцсетях — за такое полагается штраф. На пляже Мао Кхао на Пхукете лучше не фотографироваться на фоне самолётов, поскольку они летят на низкой высоте, что может быть опасно. Нарушение запрета может привести к тюремному заключению на срок до 20 лет.

Вьетнам

Во Вьетнаме есть несколько особенностей, о которых нужно помнить, чтобы не нарушить местные традиции и не получить штраф. Например, не следует фотографировать мавзолей Хошимина, а храмы можно снимать только снаружи, внутри только со специальным разрешением. Кроме того, не стоит фотографировать кладбища и беременных женщин, так как это считается плохой приметой.