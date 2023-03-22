Не Байкалом единым: Топ-7 самых недооценённых мест России

Известно, что в России очень разнообразная и живописная природа. Однако не все знают, куда можно отправиться её посмотреть, помимо Байкала, Сахалина и Карелии. Если за последние несколько лет вы уже успели поездить по самым популярным краям страны, эта подборка неочевидных, но не менее завораживающих локаций для вас.

7. Гора Большой Богдо, Ахтубинский район Астраханской области

Гора Большой Богдо. Фото © Wikipedia

Большой Богдо на самом деле не совсем гора, а вытянутый холм, в чём и состоит уникальность. Это место считается единственным в европейской части России, где на поверхность пробиваются древние слои породы, которые сформировались 200–250 миллионов лет назад. Примечательно, что Богдо до сих пор продолжает расти, поскольку внутри неё находится растущий соляной купол — это единственная подобная гора в стране. Впрочем, в эти края стоит ехать не только ради неё. Совсем рядом находится живописное солёное озеро Баскунчак и Богдинско-Баскунчакский природный заповедник.

Как добраться до Большого Богдо?

Добраться из Москвы удобнее всего будет на самолёте через Астрахань или Волгоград. До самой горы из обоих городов можно добраться на общественном транспорте. Вначале нужно будет доехать на автобусе до Ахтубинска, а там пересесть на транспорт до Нижнего Баскунчака. От посёлка до самой точки придётся добираться пешком или на автомобиле.

6. Озеро Джека Лондона, Ягоднинский район Магаданской области

Озеро Джека Лондона. Фото © Shutterstock

Озеро находится в одноимённом природном парке "Озеро Джека Лондона". У его необычного названия есть несколько версий происхождения. Первая гласит, что в момент, когда водоём был обнаружен, исследователи нашли на берегу книгу Джека Лондона. Согласно второй легенде, один из геологов, любивший писателя, дал своему открытию его имя. Озеро расположено в окружении гор, одна из которых — хребет Аннгачаг, который считается самым высоким в Магаданской области. До конца июля по нему плавают льдины, а замерзает вода уже в октябре. Лучшее время для поездки — сентябрь. В этом месяце ландшафты вокруг начинают играть самыми яркими оттенками осени, и своей красотой удивляет не только озеро, но и весь путь к нему.

Как добраться до озера Джека Лондона?

Из Москвы лучше всего добираться на самолёте. Стоимость авиабилета Москва –Магадан – Москва составляет около 25 тысяч рублей с человека. Далее от города до посёлка Ягодное лучше всего доехать на автобусе. От него до самого озера можно совершить поход (расстояние составляет 40–60 километров) или доехать на автомобиле или вездеходе.

5. Замок Шато-Эркен, Урванский район Кабардино-Балкарской Республики

Замок Шато-Эркен. Фото © kot-de-azur.livejournal.com

Этот замок — самый настоящий уголок Франции со своими виноградниками в Кабардино-Балкарии. Несмотря на то что это место — новодел и оно не несёт никакой архитектурной ценности, его красота всё равно привлекает внимание множества туристов. Шато-Эркен находится на небольшом островке посреди искусственного озера, поэтому попасть в него можно только по мосту. В водоёме обитают экзотические виды рыб, а по его поверхности плавают утки и лебеди. Если купить билет на обзорную экскурсию, можно попасть на башни, с которых открывается удивительной красоты вид на виноградные угодья. Здесь же расположена винодельня, которую вместе с замком строили по европейским технологиям.

Как добраться до замка Шато-Эркен?

Путь от Москвы лучше всего преодолеть на самолёте: авиабилет Москва – Нальчик – Москва обойдётся где-то в 13 530 рублей. Далее из города до замка можно доехать на такси или общественном транспорте: ближайшая остановка — "Концерн ЗЭТ".

4. Озеро Эльтон, Эльтонское сельское поселение в Волгоградской области

Озеро Эльтон. Фото © Shutterstock

Эльтон — это соляное озеро площадью 152 квадратных километра, которое считается одним из крупнейших в Европе. В разное время года и погоду оно выглядит всегда иначе. Глубина озера редко превышает 7 сантиметров в летний период, а весной уровень воды поднимается до 150 сантиметров. Или летом его берег превращается в большое соляное поле с белыми кристаллами, тем самым образуя поистине космический пейзаж. Весной в ясную погоду можно застать водную гладь золотисто-розового цвета и сверкающие кристаллы соли на побережье.

Как добраться до озера Эльтон?

Билет на самолёт Москва – Волгоград – Москва стоит около 5 тысяч рублей за одного пассажира. До самого озера можно доехать на автомобиле или общественном транспорте: до посёлка Эльтон ходит автобус.

3. Маяк Анива, скала Сивучья на мысе Анива острова Сахалин

Маяк Анива. Фото © Shutterstock

Ещё одна интересная рукотворная локация, которую стоит посетить. Маяк Анива построили по проекту японского инженера Миуры Синобу в 1939 году, его высота — 31 метр. До 90-х на нём работали смотрители, а затем маяк перевели в автоматический режим. В 2006 году он окончательно перестал работать и сейчас заброшен. Из-за природных условий и времени он понемногу разрушается, но от этого маяк Анива не становится менее привлекательным и приобретает по-своему прекрасный вид. Однако вполне возможно, что в скором времени его реставрируют.

Как добраться до маяка Анива?

Добраться из Москвы удобнее всего на самолёте. Далее часть маршрута придётся преодолевать по воде, поэтому лучше взять тур, который предполагает посещение маяка. Также можно добраться до села Новиково на автомобиле или общественном транспорте и там арендовать лодку.

2. Чарские пески, Каларский район Забайкальского края

Чарские пески. Фото © Shutterstock

Чарские пески — самая северная пустыня в мире, занимающая площадь около 50 квадратных метров. Несмотря на то что находится она в Сибири, здесь всё равно можно увидеть настоящие песчаные дюны и барханы высотой до 30 метров. Но при этом пустыню окружают снежные горы. Вместо верблюдов по пескам гуляют олени, а в оазисах растут кедры и лиственницы. Это поистине уникальное зрелище, которое полностью оправдывает не самую простую дорогу к этим краям.

Как добраться до Чарских песков?

Из Москвы до Читы также удобнее всего долететь самолётом. Попасть на Чарские пески самостоятельно довольно сложно — не самый простой маршрут, нужно разрешение от администрации национального парка "Кодар" и регистрация в МЧС — поэтому лучше брать тур. Но тем, кто отважится сам, от Читы нужно добраться до посёлка Новая Чара на поезде или небольшом самолёте, а далее до песков идти пешком или ехать на машине.

1. Озеро Кезенойам, граница Чеченской Республики и Дагестана

Озеро Кезенойам. Фото © Shutterstock

Это место называют Кавказской Швейцарией за необычный цвет водоёма и бескрайние зелёные холмы. Главная фишка локации — цвет озера, который может менять свой оттенок от небесно-голубого до тёмно-бирюзового в зависимости от погоды. В этих краях часто бывает солнечно, но даже летом вода не прогревается выше температуры 16° C — искупаться в нём с комфортом не получится. Помимо озера и местных пейзажей здесь также можно посмотреть на древний город Хой, который находится в полутора километрах от Кезенойам.

Как добраться до озера Кезенойам?

Озеро расположено на границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана. Поэтому лучше всего взять билет на самолёт Москва – Грозный – Москва. Чтобы добраться из города до водоёма общественным транспортом, нужно доехать на маршрутке до села Ведено, а оттуда уже только на попутках. Поэтому лучше ехать на автомобиле или заказывать трансфер.