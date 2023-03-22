Самойлова в слезах рассказала о реально страшном случае, произошедшем с одной из дочек
Об инциденте, случившемся с дочерью звёздной пары Оксаны и Джигана, плачущая мать рассказала в соцсетях. Публикуем видео.
В семье Самойловой и Джигана произошла ситуация, от которой, как признаётся Оксана, у неё до сих пор идут мурашки. На днях старшая дочь пары Ариела вернулась домой из школы и шокировала мать новостью: во время учёбы её избил мальчик. Конечно, конфликты среди школьников — вещь не редкая, но блогерша была уверена, что с её дочерью такое произойти ну никак не может.
Самойлова плачет на видео, рассказывая, как её дочь избили в школе. Видео © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
Оказалось, школьник напал на старшую наследницу Джигана – Самойловой по ошибке: "Там что-то случилось, он подумал, что это она, и решил её ударить", — поделилась Оксана у себя в историях. Судя по всему, больше всего из-за ситуации переживает именно мама девочки. Самойлова уже связалась со школой и теперь, как она выразилась, "инцидент исчерпан", девушка не может перестать беспокоиться. Даже попросила помощи у мамочек-подписчиц, как пережить эту ситуацию.
Папа тоже не остался в стороне — опубликовал фотографию с дочерью в историях. Видимо, чтобы напомнить обидчику, с кем не нужно конфликтовать.
Ариелу избили в школе, и родители готовы заступиться. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana, iamgeegun
Ариела Самойлова — старшая дочь звёздной семьи, уже не первый раз за последнее время попадает в заголовки статей СМИ. Пару недель назад девочка своим письмом маме на 8 Марта раскрыла подробности очередной размолвки родителей: "Каждый день радуешь нас всем чем можно. В этой ситуации с папой, понимаю, что тебе тяжело, и очень стараюсь тебя поддержать", — написала девочка в послании.
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Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana, iamgeegun