Самойлова в слезах рассказала о реально страшном случае, произошедшем с одной из дочек

В семье Самойловой и Джигана произошла ситуация, от которой, как признаётся Оксана, у неё до сих пор идут мурашки. На днях старшая дочь пары Ариела вернулась домой из школы и шокировала мать новостью: во время учёбы её избил мальчик. Конечно, конфликты среди школьников — вещь не редкая, но блогерша была уверена, что с её дочерью такое произойти ну никак не может.

Самойлова плачет на видео, рассказывая, как её дочь избили в школе. Видео © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Оказалось, школьник напал на старшую наследницу Джигана – Самойловой по ошибке: "Там что-то случилось, он подумал, что это она, и решил её ударить", — поделилась Оксана у себя в историях. Судя по всему, больше всего из-за ситуации переживает именно мама девочки. Самойлова уже связалась со школой и теперь, как она выразилась, "инцидент исчерпан", девушка не может перестать беспокоиться. Даже попросила помощи у мамочек-подписчиц, как пережить эту ситуацию.

Папа тоже не остался в стороне — опубликовал фотографию с дочерью в историях. Видимо, чтобы напомнить обидчику, с кем не нужно конфликтовать.

Ариелу избили в школе, и родители готовы заступиться. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana, iamgeegun