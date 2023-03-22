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22 марта, 12:35

Актриса Кононова заявила, что никогда не вышла бы замуж за Шекспира в реальной жизни

<p>Елизавета Кононова на сцене в театре. Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-03-22/aktrisa-elizaveta-kononova-v-realnoy-zhizni-ya-by-za-shekspira-zamuzh-ne-vyshla" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник" </a>/ Геворг Арутюнян</p>

Елизавета Кононова на сцене в театре. Фото © "Петербургский дневник" / Геворг Арутюнян

Актриса Елизавета Кононова, исполняющая одну из главных ролей в спектакле "Влюблённый Шекспир", в беседе с газетой "Петербургский дневник" призналась, что в реальной жизни никогда бы не вышла замуж за англоязычного писателя и одного из лучших драматургов мира Уильяма Шекспира.

В спектакле она играет роль Виолы, в которую влюблён драматург. Елизавета отметила, что нечто схожее между ними есть, в том числе сила духа и то, что Виола "неожиданная, влюбчивая, всегда чем-то загорается, вдохновляется и живёт этим". Героиня одержима поэзией и рискует своей жизнью ради того, чтобы выйти на сцену. Однако, несмотря на схожесть с возлюбленной великого поэта, актриса не уверена, что смогла бы выйти за него замуж.

"Трудно сказать, ведь я не знаю его лично (смеётся). Но если судить по нашему спектаклю, то он гений. И, возможно, если бы это и произошло, то мне пришлось бы всегда быть чуть позади. Я бы так не смогла. Всё-таки в моей карьере есть перспективы, я люблю своё дело и хочу достичь успехов не меньше самого Шекспира!" — поделилась Кононова.

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Николь Вербер
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