Театр "Мюзик-холл" в Петербурге даст последний концерт перед масштабной реконструкцией

10 марта в театре "Мюзик-холл" в Санкт-Петербурге состоится концерт "Шаг в будущее", который приурочен к началу масштабной реконструкции исторического здания. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"Основная идея концерта — рассказать о том, сколько всего и в самых разных жанрах было сделано. Мы вспомним лучшее: наиболее яркие номера из спектаклей, концертных серий, оригинальных проектов с поэзией Бродского и Гумилёва", — отметил режиссёр прощального концерта Виктор Высоцкий.

Усилить впечатление поможет видеоконтент, благодаря которому зрители смогут представить картины будущего. Так, некоторые арии и сцены из спектаклей покажут на фоне обновлённых интерьеров театра.

Несмотря на реконструкцию, жизнь в театре не остановится. Основные службы культурного учреждения расположатся на Большой Морской улице, 56. Сейчас там идёт ремонт, который планируется закончить до конца года. До этого времени репетиции и спектакли будут проходить на разных городских площадках: мюзиклы — во Дворце искусств Ленобласти и Доме культуры Ленсовета, оперные спектакли — в Эрмитажном театре, выступления оркестра "Северная симфония" — в концертном зале Мариинского театра, в капелле, филармонии и в других местах.

"Мы ожидаем, что за три года реконструкции наше здание превратится в центр театрального искусства, уникальное культурное пространство, которое будет востребовано жителями и гостями города. Наша главная задача — создать современный театр и при этом сохранить то, что дошло до нашего времени", — подчеркнула директор театра Юлия Стрижак.