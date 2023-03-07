Волонтёры "Мы вместе" осуществили мечту военного, сводившего жену в Мариинский театр
Военнослужащий из Санкт-Петербурга благодаря волонтёрам Всероссийского движения "Мы вместе" осуществил мечту и сводил жену в Государственный академический Мариинский театр.
Военнослужащий из Санкт-Петербурга благодаря волонтёрам сводил жену в Государственный академический Мариинский театр. Видео © "Мы вместе"
Супруги встретились после долгой разлуки в романтическом сердце города и вечером отправились смотреть спектакль. Теперь это станет их семейной традицией: они пообещали друг другу после Победы каждый месяц ходить в театр.
Ранее Лайф рассказывал, что военнослужащие Ракетных войск подарили цветы женщинам в преддверии 8 Марта. В ответ на приятный сюрприз ракетчики получили слова благодарности и искренние улыбки.
Кадр из видео "Мы вместе"