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6 марта, 22:40

Волонтёры "Мы вместе" осуществили мечту военного, сводившего жену в Мариинский театр

Военнослужащий из Санкт-Петербурга благодаря волонтёрам Всероссийского движения "Мы вместе" осуществил мечту и сводил жену в Государственный академический Мариинский театр.

Военнослужащий из Санкт-Петербурга благодаря волонтёрам сводил жену в Государственный академический Мариинский театр. Видео © "Мы вместе"

Супруги встретились после долгой разлуки в романтическом сердце города и вечером отправились смотреть спектакль. Теперь это станет их семейной традицией: они пообещали друг другу после Победы каждый месяц ходить в театр.

Волонтёры "Мы вместе" поздравили с 8 Марта женщин-медиков Петербурга

Волонтёры "Мы вместе" поздравили с 8 Марта женщин-медиков Петербурга

Ранее Лайф рассказывал, что военнослужащие Ракетных войск подарили цветы женщинам в преддверии 8 Марта. В ответ на приятный сюрприз ракетчики получили слова благодарности и искренние улыбки.

Обложка ©

Кадр из видео "Мы вместе"

Юлия Коновалова
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