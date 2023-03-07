Волонтёры "Мы вместе" осуществили мечту военного, сводившего жену в Мариинский театр

Военнослужащий из Санкт-Петербурга благодаря волонтёрам Всероссийского движения "Мы вместе" осуществил мечту и сводил жену в Государственный академический Мариинский театр.

Супруги встретились после долгой разлуки в романтическом сердце города и вечером отправились смотреть спектакль. Теперь это станет их семейной традицией: они пообещали друг другу после Победы каждый месяц ходить в театр.