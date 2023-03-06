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6 марта, 12:08

Военнослужащие Ракетных войск подарили цветы женщинам в преддверии 8 Марта

В преддверии Международного женского дня в рамках акции "Вам, любимые!" военнослужащие главного гарнизона Ракетных войск стратегического назначения поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим праздником и подарили им цветы. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Военнослужащие Центра обеспечения командования РВСН подарили цветы женщинам на КПП Власиха. Видео © Минобороны РФ

"Десятки женщин, проезжающих и проходящих через КПП подмосковной Власихи, получили из рук военнослужащих Центра обеспечения командования РВСН тюльпаны. В ответ на приятный сюрприз ракетчики получили слова благодарности и искренние улыбки", — отметили в ведомстве.

"Спасибо, что вы у нас есть": Военнослужащие ЗВО поздравили коллег-женщин с наступающим 8 Марта

"Спасибо, что вы у нас есть": Военнослужащие ЗВО поздравили коллег-женщин с наступающим 8 Марта

Ранее Лайф рассказывал о семи худших подарках, которые точно не стоит дарить на 8 Марта. Оказалось, что самые распространённые варианты дамам не нравятся.

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Никита Никонов
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