Военнослужащие Ракетных войск подарили цветы женщинам в преддверии 8 Марта

В преддверии Международного женского дня в рамках акции "Вам, любимые!" военнослужащие главного гарнизона Ракетных войск стратегического назначения поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим праздником и подарили им цветы. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Военнослужащие Центра обеспечения командования РВСН подарили цветы женщинам на КПП Власиха. Видео © Минобороны РФ

"Десятки женщин, проезжающих и проходящих через КПП подмосковной Власихи, получили из рук военнослужащих Центра обеспечения командования РВСН тюльпаны. В ответ на приятный сюрприз ракетчики получили слова благодарности и искренние улыбки", — отметили в ведомстве.