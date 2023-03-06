"Спасибо, что вы у нас есть": Военнослужащие ЗВО поздравили коллег-женщин с наступающим 8 Марта

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) в преддверии Международного женского дня поздравили прекрасную половину своих коллективов. Девушкам вручили цветы и подарки.

Военнослужащие ЗВО поздравили коллег-женщин с наступающим 8 Марта. Видео © Минобороны РФ

Традиционно большинство женщин проходят службу в медицинских подразделениях округа. По словам одного из пациентов госпиталя, цветы и поздравления — это самое малое, чем можно выразить благодарность и восхищение боевым подругам.