"Спасибо, что вы у нас есть": Военнослужащие ЗВО поздравили коллег-женщин с наступающим 8 Марта
Военнослужащие ЗВО поздравили коллег-женщин с наступающим 8 Марта
Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) в преддверии Международного женского дня поздравили прекрасную половину своих коллективов. Девушкам вручили цветы и подарки.
Военнослужащие ЗВО поздравили коллег-женщин с наступающим 8 Марта. Видео © Минобороны РФ
Традиционно большинство женщин проходят службу в медицинских подразделениях округа. По словам одного из пациентов госпиталя, цветы и поздравления — это самое малое, чем можно выразить благодарность и восхищение боевым подругам.
А ранее аллерголог Алия Хисамутдинова объяснила, какие цветы лучше дарить на 8 Марта. От вариантов с большим количеством пыльцы лучше отказаться, посоветовала врач.
Минобороны РФ