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6 марта, 11:50

"Спасибо, что вы у нас есть": Военнослужащие ЗВО поздравили коллег-женщин с наступающим 8 Марта

Военнослужащие ЗВО поздравили коллег-женщин с наступающим 8 Марта

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) в преддверии Международного женского дня поздравили прекрасную половину своих коллективов. Девушкам вручили цветы и подарки.

Военнослужащие ЗВО поздравили коллег-женщин с наступающим 8 Марта. Видео © Минобороны РФ

Традиционно большинство женщин проходят службу в медицинских подразделениях округа. По словам одного из пациентов госпиталя, цветы и поздравления — это самое малое, чем можно выразить благодарность и восхищение боевым подругам.

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А ранее аллерголог Алия Хисамутдинова объяснила, какие цветы лучше дарить на 8 Марта. От вариантов с большим количеством пыльцы лучше отказаться, посоветовала врач.

Обложка ©

Минобороны РФ

Никита Никонов
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