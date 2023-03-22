Молодой актёр погиб при попытке спасти провалившихся под лёд друзей из Cream Soda

Бывший актёр Мотыгинского театра Георгий Киселёв, который отдыхал под Ярославлем с другими участниками группы Cream Soda, мог спастись. Он стоял на крепком льду, но бросился в воду, чтобы спасти провалившихся под лёд друзей.

Ночью компания отправилась в соседнюю деревню Ченцы, решив сократить путь через Волгу. Им даже удалось дойти до середины реки, но четверо внезапно провалились под лёд. Оставшиеся на льду приятели бросились помогать утопающим. Выжила только Валерия Дерман.

Как уточняет kp.ru, Киселёв стоял в момент трагедии на крепком льду, но бросился на помощь друзьям. Артист успел зацепиться за кромку льда, но так и не смог выбраться. В ледяной воде он провёл около получаса — до приезда спасателей. Врачам удавалось дважды завести сердце Георгия, но спасти его не удалось.