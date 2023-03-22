Молодой актёр погиб при попытке спасти провалившихся под лёд друзей из Cream Soda
Актёр Киселёв мог выжить, но бросился спасать провалившихся под лёд друзей из Cream Soda
Георгий Киселёв. Обложка © Vk / CREAM SODA
Бывший актёр Мотыгинского театра Георгий Киселёв, который отдыхал под Ярославлем с другими участниками группы Cream Soda, мог спастись. Он стоял на крепком льду, но бросился в воду, чтобы спасти провалившихся под лёд друзей.
Ночью компания отправилась в соседнюю деревню Ченцы, решив сократить путь через Волгу. Им даже удалось дойти до середины реки, но четверо внезапно провалились под лёд. Оставшиеся на льду приятели бросились помогать утопающим. Выжила только Валерия Дерман.
Как уточняет kp.ru, Киселёв стоял в момент трагедии на крепком льду, но бросился на помощь друзьям. Артист успел зацепиться за кромку льда, но так и не смог выбраться. В ледяной воде он провёл около получаса — до приезда спасателей. Врачам удавалось дважды завести сердце Георгия, но спасти его не удалось.
Его агент Евгения Суханова отметила, что он "был добрый и сильный, талантливый и открытый" парень, который никогда не прошёл бы мимо чужой беды, и его потеря — большое горе.
Как писал Лайф, 20 марта стало известно, что основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге в Ярославской области. Он вместе с друзьями отмечал день рождения. Позже сообщалось, что тело музыканта нашли и опознали. В группе уточнили, что Георгий Киселёв умер в скорой помощи.