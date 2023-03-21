Группа Cream Soda официально подтвердила гибель основателя коллектива Дмитрия Свиргунова
Музыкант Дмитрий Свиргунов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / system108
Музыкальная группа Cream Soda официально подтвердила гибель основателя коллектива Дмитрия Свиргунова.
"Вчера появилось множество сообщений, утверждающих, что нашли тело Димы. Мы до последнего никак не комментировали это, так как ждали официального подтверждения. Опознание состоялось сегодня утром: Димы с нами больше нет", — говорится в сообществе Cream Soda в VK.
Там добавили, что поиски брата Дмитрия Романа и их друга Аристарха Ухтомского продолжаются. Ещё один приятель музыкантов, Георгий Киселёв, умер в скорой помощи, сообщили в Cream Soda. Накануне группа сообщала, что Ухтомский погиб, а поиски Киселёва ещё продолжаются.
Как писал Лайф, основатель группы Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге в Ярославской области. Он вместе с друзьями отмечал день рождения. Позже сообщалось об опознании тела. Жуткое предзнаменование гибели Свиргунова нашли в строчках его песни. А экс-солистка коллектива сняла пророческий клип в день трагедии. Также Лайф публиковал видео последнего выступления группы.