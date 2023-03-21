Группа Cream Soda официально подтвердила гибель основателя коллектива Дмитрия Свиргунова

"Вчера появилось множество сообщений, утверждающих, что нашли тело Димы. Мы до последнего никак не комментировали это, так как ждали официального подтверждения. Опознание состоялось сегодня утром: Димы с нами больше нет", — говорится в сообществе Cream Soda в VK.