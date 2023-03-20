Появилось видео с последнего выступления Cream Soda перед гибелью основателя группы
Телеграм-канал RT опубликовал видео с последнего выступления группы Cream Soda — через несколько дней после записи этого ролика основатель коллектива Дмитрий Свиргунов вместе с компанией отправился отмечать 35-летний юбилей на берег Волги, где друзья и провалились под лёд.
Последний концерт группы Cream Soda. Видео © Telegram / "RT на русском"
Выступление группы состоялось 11 марта в московском клубе Yauza Place в честь дня рождения Свиргунова. Там же находился и его брат Роман. На записи видно, как коллектив зажигает танцпол хитами "Отпускаю", "Плачу на техно", "Никаких больше вечеринок". Сам Свиргунов на кадрах стоит за пультом диджея.
Как сообщал Лайф, основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге под Ярославлем. Позже тело музыканта нашли и опознали. Его 25-летний брат Роман и их друг — 29-летний Георгий Киселёв — сейчас числятся пропавшими без вести. Ещё одного знакомого группы — 27-летнего Аристарха Ухтомского — удалось достать из воды, но он скончался.
Кадр из видео Telegram / "RT на русском"