Появилось видео с последнего выступления Cream Soda перед гибелью основателя группы

Телеграм-канал RT опубликовал видео с последнего выступления группы Cream Soda — через несколько дней после записи этого ролика основатель коллектива Дмитрий Свиргунов вместе с компанией отправился отмечать 35-летний юбилей на берег Волги, где друзья и провалились под лёд.

Последний концерт группы Cream Soda. Видео © Telegram / "RT на русском"

Выступление группы состоялось 11 марта в московском клубе Yauza Place в честь дня рождения Свиргунова. Там же находился и его брат Роман. На записи видно, как коллектив зажигает танцпол хитами "Отпускаю", "Плачу на техно", "Никаких больше вечеринок". Сам Свиргунов на кадрах стоит за пультом диджея.