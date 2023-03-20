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20 марта, 11:47
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Основатель группы Cream Soda Свиргунов провалился под лёд в Ярославской области

<p>Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dimanova</p>

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dimanova

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд в Ярославской области. По данным телеканала "360", 34-летний исполнитель и ещё два человека сейчас числятся без вести пропавшими.

"История, случившаяся этой ночью под Ярославлем, произошла с нашим Димой (основатель группы Дмитрий Свиргунов. — Прим. Лайфа). В компании друзей он вышел на лёд и провалился под него", — отметили представители группы.

В соцсетях коллектив сообщил, что без вести пропавшими числятся Свиргунов, его брат Роман и их друг Гоша Киселёв, их ищут сотрудники МЧС. Ещё одного знакомого группы — Аристарха — удалось достать, но его не смогли спасти врачи. 76.ru уточняет, что группа из десяти человек вышла на лёд в селе Диево-Городищи в ночь на 20 марта. Провалились пять человек, выбраться сумели двое. Троих унесло течением.

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Ранее Лайф писал, что под Обнинском двое подростков погибли, прогулявшись по растаявшему льду. Спасённые дети были отправлены в больницу в состоянии шока.

Никита Осипов
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