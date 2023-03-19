Россиянам рассказали, как себя вести на весеннем льду

Гражданам следует вести себя аккуратно на водоёмах, где начинает таять лёд. Об этом сообщил замначальника Управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГКУ МО "Мособлпожспас" Владимир Галяс, пишет телеканал "360".

Эксперт отметил, что для спасателей Подмосковья начинается в марте самое напряжённое время, ведь лёд на водоёмах истончается и выход на него становится очень опасным. Сейчас мониторинг показывает, что ледяной покров во многих местах стал серым и пористым, покрытым сверху водой.

"Консистенция его непрочная и тает при малейшем прикосновении. Выходить на такой лёд опасно для жизни", — подчеркнул Галяс.

По его словам, спасатели специально выезжают в населённые пункты, которые прилегают к рекам и озёрам, а также на прибрежные территории и предупреждают об опасности весеннего льда местных жителей и рыбаков, советуя в ходе профилактических бесед не рисковать жизнью. Но если очень сильно хочется выйти на ледяную поверхность, то сначала следует её внимательно изучить.

"Если, на ваш взгляд, она достаточно прочная, постарайтесь не уходить по ней далеко от берега, чтобы в случае провала суметь самостоятельно выбраться на твёрдую поверхность", — рассказал Галяс.