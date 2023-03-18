Под Обнинском двое подростков погибли, прогулявшись по растаявшему льду

Пятеро несовершеннолетних провалились под лёд на реке Протве недалеко от Обнинска Калужской области, двое из них погибли. Об этом информирует правительство региона.

"Недалеко от Обнинска произошло ЧП с участием детей. Двое подростков утонули в Протве. Как стало известно, под лёд провалились пятеро ребят. Троих удалось спасти", — сказано в записи правительства региона в социальной сети "ВКонтакте".

Двое подростков погибли в Калужской области, провалившись под лёд. Видео © t.me / Mash

По данным Mash, подростки пришли на необорудованный пляж, где зимой часто рыбачат и гуляют по замёрзшему льду. Однако сейчас его толщина уже не позволяет выдерживать человека. Один из мальчиков смог выбраться сам, двоих вытащил прохожий. Погибли два 12-летних парня. Спасённые дети были отправлены в больницу в состоянии шока. С потерпевшими также находятся родители.