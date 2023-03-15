"На берег бегом!": На Сахалине огромная льдина начала крошиться под ногами рыбаков

На Сахалине в районе села Стародубского примерно в 500–700 метрах от берега разломилась льдина, на которой ловили рыбу десятки рыбаков. По льду пошли гигантские трещины, и он начал крошиться. Люди стали спасаться бегством. Мужчины и женщины прыгали через разломы с санями, снастями и рюкзаками. Не обошлось без пострадавших: один из спасавшихся сломал ногу.

На Сахалине в районе села Стародубского оторвался лёд. Видео © Telegram / "Сахалин-Курилы"

"Народ бежит со льда, махом расходится лёд. Отрыбалили! Сидели на краешке льда, его подломало. Все на берег бегом! Лёд начал сначала лопаться, а после стремительно расходиться", — рассказал один из очевидцев, снявший на видео произошедшее.

По данным Astv.ru, на место происшествия прибыли специалисты районной администрации. Они на берегу включили сирену. Впрочем, сюрпризом разлом льда стал не для всех: в Сахгидромете накануне сообщали о взломе припая у юго-восточного побережья Сахалина.