На Сахалине оторвало льдину с 15 рыбаками

В районе села Лесное Сахалинской области оторвало льдину с рыбаками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

По предварительным данным, на льду находятся пятнадцать человек и три снегохода. На помощь гражданам отправились экстренные службы, проводится спасательная операция.