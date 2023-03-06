На Сахалине оторвало льдину с 15 рыбаками
В районе села Лесное Сахалинской области оторвало льдину с рыбаками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
По предварительным данным, на льду находятся пятнадцать человек и три снегохода. На помощь гражданам отправились экстренные службы, проводится спасательная операция.
Как писал Лайф, похожий инцидент произошёл 15 февраля. Тогда двенадцать рыбаков и краболовов чуть не унесло с острова Сахалин в Охотское море на оторвавшейся от берега льдине.
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