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6 марта, 03:30

На Сахалине оторвало льдину с 15 рыбаками

В районе села Лесное Сахалинской области оторвало льдину с рыбаками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

По предварительным данным, на льду находятся пятнадцать человек и три снегохода. На помощь гражданам отправились экстренные службы, проводится спасательная операция.

На Сахалине почти 20 рыбаков едва не унесло в открытое море на оторвавшейся льдине

На Сахалине почти 20 рыбаков едва не унесло в открытое море на оторвавшейся льдине

Как писал Лайф, похожий инцидент произошёл 15 февраля. Тогда двенадцать рыбаков и краболовов чуть не унесло с острова Сахалин в Охотское море на оторвавшейся от берега льдине.

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t.me / tochka_65

Иван Косицын
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