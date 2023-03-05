На Сахалине почти 20 рыбаков едва не унесло в открытое море на оторвавшейся льдине

На Сахалине рыбаки чуть не уплыли в море. Почти два десятка человек буквально были отрезаны от суши, оказавшись на отколовшейся льдине, передаёт Astv.ru.

Всё произошло у побережья в Долинской районе, около деревень Стародубское и Взморье. Людей на льдине заметили местные жители и забили тревогу: кто-то просил дать лодку, чтобы переправить рыбаков, другие же сразу обратились в экстренные службы. Как уточнили в МЧС, на льдине находилось 18 человек. Им на помощь направили спасателей ИП Ким, поисково-спасательный отряд имени Полякова.

После поступления сигнала на место также выехали медики, сотрудники МВД и ГИМС района. Всего для спасения было задействовано 20 человек и десять единиц техники. К счастью, для рыбаков всё закончилось хорошо. Они не пострадали, успели лишь испугаться, но уже приходят в себя.