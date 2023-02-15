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15 февраля, 02:39

На Сахалине 12 рыбаков и краболовов уносит в море на оторвавшейся от берега льдине

Рыбаков и краболовов уносит на льдине с острова Сахалин в Охотское море. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП Сахалин".

Сахалинских рыбаков и краболовов уносит на льдине в Охотское море. Видео © t.me / crimesakh

Огромная часть так называемого ледового припая откололась от берега в Макаровском районе острова. На льдине оказалось несколько человек. Как сообщили очевидцы, некоторым из них удалось самостоятельно эвакуироваться с помощью импровизированных переправ, однако 12 граждан сейчас уносит в Охотское море возле села Гребенское. Спасатели МЧС РФ уже отправились на помощь людям.

Ранее Лайф писал, что в Волгоградской области мужчина на катере насмерть сбил рыбака. Инцидент произошёл рядом с центральным пляжем города Калач-на-Дону, примерно в 150 метрах от берега реки Дон.

"Лёд живой": На Сахалине рыбаков едва не утащило в море

"Лёд живой": На Сахалине рыбаков едва не утащило в море

Обложка ©

t.me / crimesakh

Иван Косицын
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