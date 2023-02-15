На Сахалине 12 рыбаков и краболовов уносит в море на оторвавшейся от берега льдине

Рыбаков и краболовов уносит на льдине с острова Сахалин в Охотское море. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП Сахалин".

Огромная часть так называемого ледового припая откололась от берега в Макаровском районе острова. На льдине оказалось несколько человек. Как сообщили очевидцы, некоторым из них удалось самостоятельно эвакуироваться с помощью импровизированных переправ, однако 12 граждан сейчас уносит в Охотское море возле села Гребенское. Спасатели МЧС РФ уже отправились на помощь людям.