На Сахалине 12 рыбаков и краболовов уносит в море на оторвавшейся от берега льдине
Рыбаков и краболовов уносит на льдине с острова Сахалин в Охотское море. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП Сахалин".
Сахалинских рыбаков и краболовов уносит на льдине в Охотское море. Видео © t.me / crimesakh
Огромная часть так называемого ледового припая откололась от берега в Макаровском районе острова. На льдине оказалось несколько человек. Как сообщили очевидцы, некоторым из них удалось самостоятельно эвакуироваться с помощью импровизированных переправ, однако 12 граждан сейчас уносит в Охотское море возле села Гребенское. Спасатели МЧС РФ уже отправились на помощь людям.
Ранее Лайф писал, что в Волгоградской области мужчина на катере насмерть сбил рыбака. Инцидент произошёл рядом с центральным пляжем города Калач-на-Дону, примерно в 150 метрах от берега реки Дон.
t.me / crimesakh