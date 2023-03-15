В Санкт-Петербурге вступил в силу запрет выхода на лёд городских водоёмов

В Санкт-Петербурге с 15 марта вступил в силу запрет выхода на лёд водоёмов в черте города. Как подчеркнули в МЧС, это необходимо для безопасности — такие прогулки могут быть смертельно опасны, так как в Северной столице стало теплее, ледяной покров начинает разрушаться.

Нарушителям запрета грозит ответственность. Штраф за выход на лёд составляет от одной до пяти тысяч рублей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Для выявления нарушителей сотрудники поисково-спасательной службы, ГИМС и полиции с 15 марта будут чаще проводить рейды на городских водоёмах.