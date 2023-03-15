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15 марта, 11:08

В Санкт-Петербурге вступил в силу запрет выхода на лёд городских водоёмов

В Санкт-Петербурге с 15 марта вступил в силу запрет выхода на лёд водоёмов в черте города. Как подчеркнули в МЧС, это необходимо для безопасности — такие прогулки могут быть смертельно опасны, так как в Северной столице стало теплее, ледяной покров начинает разрушаться.

Нарушителям запрета грозит ответственность. Штраф за выход на лёд составляет от одной до пяти тысяч рублей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

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Для выявления нарушителей сотрудники поисково-спасательной службы, ГИМС и полиции с 15 марта будут чаще проводить рейды на городских водоёмах.

Ранее Лайф писал о том, что у берегов Санкт-Петербурга из-подо льда всплыла подводная лодка. Оказалось, что это не учения или боевая тревога, а съёмки исторического фильма "Северный полюс".

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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