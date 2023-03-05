Петербуржцев напугала всплывшая из-подо льда подлодка, но всё оказалось прозаичнее

У берегов Санкт-Петербурга из-подо льда всплыла подводная лодка, но это не учения или боевая тревога, а съёмки исторического фильма "Северный полюс" о событиях времён холодной войны. Очевидцы делятся кадрами, на которых всё выглядит очень даже реалистично.

Под Петербургом снимают фильм о советской подлодке. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России)

В основе сюжета — история первой советской атомной подлодки К-3, которая прошла подо льдами Северного Ледовитого океана в период обострения отношений СССР и США. Главные роли в ленте исполняют Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова и Елена Север. Режиссёром стал Александр Котт.

"Мой персонаж — учёный-акустик Морозов. На учениях до этого выяснились проблемы, но, поскольку приказ, времени их устранить нет. В том числе акустическая система была не готова, а без неё подлодка и слепая, и глухая. Она могла погибнуть вместе с экипажем. По сюжету мой герой — это, конечно, выдуманный персонаж, но собирательный образ — придумывает, каким образом спасти всю операцию", — поделился Миронов с ТАСС.

Под Петербургом снимают фильм о советской подлодке. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России)

Актёр добавил, что не только общался с настоящими подводниками, но и черпал вдохновение в советских фильмах о работе учёных. Декорации были установлены прямо на льду Финского залива в Сестрорецке, в том числе и воссоздана дрейфующая советская полярная станция. Съёмки продлятся до середины марта, пока позволяет погода.

"Финский залив промерзает практически до дна, и можно строить необходимые декорации: саму станцию, и мы вморозили лодку, построили самолёт. В Финском заливе есть, я думаю, всё, что есть на Северном полюсе: снег, ветер невероятный", — рассказал режиссёр.