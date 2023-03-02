Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 13:05

В Петербурге появится Центр киберспорта с компьютерами и виртуальной реальностью

В Санкт-Петербурге в 2024 году откроют Центр киберспорта

<p>Внутри Центра киберспорта, который откроется в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Обложка<strong style="font-weight: bold;"> </strong>© Telegram / <a href="https://t.me/krgv_live/9115" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-сек Красногвардейского</a></p>

Внутри Центра киберспорта, который откроется в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Обложка © Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

На проспекте Наставников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в 2024 году откроют Центр киберспорта. Он будет работать на базе ГБОУ ДОД "Центр физкультура и здоровье".

Проект был разработан ещё в 2021 году. В центре будет спортивный зал для проведения соревнований и шесть изолированных комнат для командных тренировок. Также планируется создать зоны активного отдыха с игровыми приставками и платформами виртуальной реальности.

"В этом году в помещении центра будут завершены отделочные работы, в 2024 году запланировано доукомплектование техникой и открытие", — отметил сотрудник администрации Красногвардейского района в беседе с газетой "Петербургский дневник".

G2 с россиянином стала чемпионом BLAST Premier World Final 2022 по CS:GO

G2 с россиянином стала чемпионом BLAST Premier World Final 2022 по CS:GO

Ранее Лайф писал, что россиянин Сергей Платов вошёл в состав комиссии Международной федерации киберспорта. Летом 2022 года он одержал победу в Кубке России по киберспорту в дисциплине Tekken 7.

Никита Осипов
  • Новости
  • Образование
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров