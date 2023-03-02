В Петербурге появится Центр киберспорта с компьютерами и виртуальной реальностью
В Санкт-Петербурге в 2024 году откроют Центр киберспорта
Внутри Центра киберспорта, который откроется в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Обложка © Telegram / Пресс-сек Красногвардейского
На проспекте Наставников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в 2024 году откроют Центр киберспорта. Он будет работать на базе ГБОУ ДОД "Центр физкультура и здоровье".
Проект был разработан ещё в 2021 году. В центре будет спортивный зал для проведения соревнований и шесть изолированных комнат для командных тренировок. Также планируется создать зоны активного отдыха с игровыми приставками и платформами виртуальной реальности.
"В этом году в помещении центра будут завершены отделочные работы, в 2024 году запланировано доукомплектование техникой и открытие", — отметил сотрудник администрации Красногвардейского района в беседе с газетой "Петербургский дневник".
Ранее Лайф писал, что россиянин Сергей Платов вошёл в состав комиссии Международной федерации киберспорта. Летом 2022 года он одержал победу в Кубке России по киберспорту в дисциплине Tekken 7.