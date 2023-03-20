Тело утонувшего в Волге основателя группы Cream Soda опознали, поиски его брата продолжаются

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб — его тело опознали. Об этом сообщает SHOT. Поиски брата музыканта Романа и ещё одного пропавшего — Георгия Киселёва — продолжаются.

Всего, по данным телеграм-канала, на Волгу вышли гулять десять человек, пятеро из них провалились под лёд. Двоих удалось достать: девушку откачали, а 27-летний музыкант Аристарх Ухтомский умер в машине скорой помощи. Ещё трое числились пропавшими без вести: это сам Дмитрий Свиргунов, его 25-летний брат Роман и 29-летний Георгий Киселёв. В распоряжении SHOT также оказалось последнее видео, на которое попали музыканты.

Одно из последних видео основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Видео © SHOT