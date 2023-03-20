Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 марта, 14:05

Тело утонувшего в Волге основателя группы Cream Soda опознали, поиски его брата продолжаются

В Ярославской области опознали тело утонувшего в Волге основателя группы Cream Soda Свиргунова

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб — его тело опознали. Об этом сообщает SHOT. Поиски брата музыканта Романа и ещё одного пропавшего — Георгия Киселёва — продолжаются.

Всего, по данным телеграм-канала, на Волгу вышли гулять десять человек, пятеро из них провалились под лёд. Двоих удалось достать: девушку откачали, а 27-летний музыкант Аристарх Ухтомский умер в машине скорой помощи. Ещё трое числились пропавшими без вести: это сам Дмитрий Свиргунов, его 25-летний брат Роман и 29-летний Георгий Киселёв. В распоряжении SHOT также оказалось последнее видео, на которое попали музыканты.

Одно из последних видео основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Видео © SHOT

Что за группа Cream Soda, чей основатель Дима Нова утонул в Волге

Что за группа Cream Soda, чей основатель Дима Нова утонул в Волге

Напомним, основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге под Ярославлем. Музыкант отмечал с друзьями день рождения и ночью отправился вместе с ними гулять по реке. В какой-то момент лёд не выдержал и компания провалилась. Трёх человек унесло течением.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dimanova

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ярославская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров