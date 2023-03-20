Провалившийся под лёд основатель Cream Soda Свиргунов под Ярославлем отмечал день рождения
Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, который провалился под лёд на Волге в селе Диево-Городище Ярославской области, отмечал с друзьями день рождения. По данным телеграм-канала Mash, компания справляла праздник в доме матери музыканта Ольги. Во время прогулки по льду все они могли быть пьяны.
Примечательно, что друзья раньше уже переходили реку, это было их традицией. Первый заход прошёл успешно, однако на обратном пути лёд не выдержал. Между тем Прокуратура Некрасовского района Ярославской области организовала проверку.
Лайф писал, что 34-летний Свиргунов, его 25-летний брат Роман и их друг — 29-летний Георгий Киселёв — сейчас числятся пропавшими без вести. Ещё одного знакомого группы — 27-летнего Аристарха Ухтомского — удалось достать, но его не смогли спасти врачи.
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