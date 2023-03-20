Провалившийся под лёд основатель Cream Soda Свиргунов под Ярославлем отмечал день рождения

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, который провалился под лёд на Волге в селе Диево-Городище Ярославской области, отмечал с друзьями день рождения. По данным телеграм-канала Mash, компания справляла праздник в доме матери музыканта Ольги. Во время прогулки по льду все они могли быть пьяны.