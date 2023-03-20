Что за группа Cream Soda, чей основатель Дима Нова пропал на Волге

Cream Soda — русская группа, прославившаяся сочетанием оригинальности, экспериментальной дерзости и этническими мотивами в треках. Её по праву считают уникальным явлением не только в отечественном музыкальном пространстве, но и в мировом масштабе. Основатели коллектива — уроженец Ярославля Дима Нова и родившийся в Орехово-Зуеве Илья Гадаев — познакомились в 2008 году на популярной онлайн-платформе Promo DJs. Экспериментировали с битами и искали вдохновение, выступали в клубах в качестве диджеев.





Группа Cream Soda. Кадр из клипа "Никаких больше вечеринок" © YouTube

В 2012 году к парням присоединились вокалистки Валерия Руссо и Анна Романовская. Тогда формат музыки поменялся в сторону лёгкого танцевального электропопа. Дебютный альбом "Пожар" в 2016 году стал прорывом для ребят и познакомил их с настоящей популярностью. Хотя не обошлось без замечаний критики, что "Сода" якобы просто пытается копировать знаменитых исландцев GusGus или британский дуэт Disclosure.

Через два года ребята выпускают второй альбом и обращаются в лейбл Ивана Дорна. Альбом "Красиво" свет увидел в 2018 году из-под "руки" Masterskaya. На тот момент солисткой была одна Анна Романовская. Следом Cream Soda выпускает альбом "Комета" (2019) и "Интергалактик" (2020). Ребята стали популярными, поэтому коллаборировались с известными личностями и другими музыкальными группами, среди которых были Иван Дорн, Александр Гудков, "Хлеб", MC Антоха, уфимский хаус-коллектив "Лауд" и другие.

Кадр из клипа "Розовый фламинго" © YouTube

Группа Cream Soda выпускала эпатажные и немного странные, но цепляющие за душу клипы. Одними из самых популярных стали "Никаких больше вечеринок", "Небеса", "Уйди, но останься", "Розовый фламинго" и политическая сатира "Аквадискотека". В 2021 году основала собственный лейбл "Ствол", миссия которого — "развитие культуры музыки и правильных ценностей звука в России".



