10 фото, после которых каждый решит, что ему срочно нужно завести крысу
Почти все считают крыс мерзкими и вообще ужасным вариантом питомца. Ответственно заявляем, что все эти предубеждения нужно оставить за бортом! И вот 10 кадров в доказательство.
"Когда крыс моей дочери Васаби Бобби нервничает, он хватается за её палец, чтобы успокоиться", — atodaso.
Фото © Reddit / atodaso
"Примерил свою крысу для обдумывания вопросов", — DontWorryImMedicated.
Фото © Imgur / DontWorryImMedicated
"Редкий снимок всех моих крыс в фокусе, неподвижно смотрящих в камеру", — RATS.
Фото © Reddit / RATS
"Только посмотрите на мою крысу, когда я дала ей свою макаронину!" — carli_elaine.
Фото © Twitter / carli_elaine
"И только попробуйте сказать, что крысы не милые!" — ratsmakemehappy.
Фото © Twitter / ratsmakemehappy
"Мой кот и крыса лежат и обнимаются", — Nikki85.
Фото © Reddit / Nikki85
"Когда ты приютский пёс и тебе настолько не с кем поиграть, что даже с крысами становишься лучшими друзьями!" — osirisandfriends.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / osirisandfriends
"Думаю о тебе..." — WinceBeatably.
Фото © Reddit / WinceBeatably
"Запахло сыром!" — shibaisthebestboi.
Фото © Imgur / shibaisthebestboi
"Мне часто говорят, что крысы мерзкие. Но вот я уже полчаса лежу, не двигаясь, чтобы не разбудить его", — growls.
Фото © Pikabu / growls
Животные/ домашние питомцы
Reddit / WinceBeatably, atodaso