10 фото, после которых каждый решит, что ему срочно нужно завести крысу

"Когда крыс моей дочери Васаби Бобби нервничает, он хватается за её палец, чтобы успокоиться", — atodaso.

Фото © Reddit / atodaso

"Примерил свою крысу для обдумывания вопросов", — DontWorryImMedicated.

Фото © Imgur / DontWorryImMedicated

"Редкий снимок всех моих крыс в фокусе, неподвижно смотрящих в камеру", — RATS.

Фото © Reddit / RATS

"Только посмотрите на мою крысу, когда я дала ей свою макаронину!" — carli_elaine.

Фото © Twitter / carli_elaine

"И только попробуйте сказать, что крысы не милые!" — ratsmakemehappy.

Фото © Twitter / ratsmakemehappy

"Мой кот и крыса лежат и обнимаются", — Nikki85.

Фото © Reddit / Nikki85

"Когда ты приютский пёс и тебе настолько не с кем поиграть, что даже с крысами становишься лучшими друзьями!" — osirisandfriends.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / osirisandfriends

"Думаю о тебе..." — WinceBeatably.

Фото © Reddit / WinceBeatably

Фото © Imgur / shibaisthebestboi

"Мне часто говорят, что крысы мерзкие. Но вот я уже полчаса лежу, не двигаясь, чтобы не разбудить его", — growls.