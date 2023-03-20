Врачи впервые вылечили женщину от ВИЧ с помощью стволовых клеток

Учёные из Университета Джонса Хопкинса сообщили о новом методе терапии ВИЧ, который основывается на трансплантации устойчивых к инфекции стволовых клеток из пуповинной крови. Такой способ дал долгосрочные успешные результаты при лечении женщины смешанной расы из США. Об итогах работы учёные рассказали в статье для журнала Cell.

Пациентка из Нью-Йорка может быть четвёртым человеком во всём мире, которому удалось полностью вылечиться от ВИЧ. У неё был острый миелоидный лейкоз и вирус иммунодефицита человека. Начиная с 2017 года ВИЧ не обнаруживается в крови женщины. Указывается, что первым человеком, излечившимся от вируса, был "берлинский пациент" (2009 год), затем двое других мужчин — лондонский и дюссельдорфский пациенты. Они все получили трансплантацию стволовых клеток в рамках лечения рака. Их донорами стали взрослые люди, которые несут две копии мутации CCR5-delta32, придающей устойчивость к ВИЧ.

Пациентке из Нью-Йорка пришлось принимать антиретровирусные препараты для подавления размножения вируса. В 2017 году учёные осуществили трансплантацию стволовых клеток из пуповинной крови от взрослого донора. Причём терапия была нацелена на рак крови и ВИЧ одновременно. В результате операция прошла успешно. Через 37 месяцев после неё женщина перестала принимать противовирусные препараты от ВИЧ.

Как правило, трансплантация стволовых клеток применяется лишь для тех пациентов с ВИЧ, которым нужна пересадка по другим причинам, например для лечения рака крови. Причём сначала человек должен пройти химиотерапию или лучевую терапию, чтобы иммунная система разрушилась. Это позволяет избавиться от скрытых резервуаров ВИЧ и злокачественных клеток крови.

Также учёные объяснили, что только примерно 1% белых людей имеют одну копию мутации CCR5-delta32, а в других популяциях она встречается ещё реже. Поэтому для пациентки из Нью-Йорка вероятность найти донора составляла около 20%.