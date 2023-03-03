"Красота требует жертв?": Врач предупредил о риске заразиться ВИЧ во время маникюра

В преддверии 8 Марта представительницы прекрасной половины человечества побегут в салоны красоты. Однако подобные заведения являются местом, где можно не только приятно провести время, но и подхватить различные инфекции, например ВИЧ. Об этом заявил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

"Во время обработки ногтей и кожи вокруг них часто возникают порезы. В кровь попадают микробы, которые были на инструментах. Есть риск заразиться грибковыми поражениями, вплоть до системных внутренних грибковых заболеваний, гнойничковыми бактериальными инфекциями, герпесом, гепатитом В и С, ВИЧ", — написал он в соцсети "ВКонтакте".

По словам эксперта, к самым частым последствиям бьюти-процедур относятся грибковые инфекции после маникюра и синдром "зелёных ногтей", который вызывает синегнойная палочка. Помимо этого, специалист назвал косметические салоны рассадником респираторных заболеваний — там можно заработать насморк, воспаление глаз и верхних дыхательных путей.

"Конечно, инструменты должны дезинфицировать. Но вы уверены, что это делается? В таких местах должен быть настоящий сухожаровой шкаф или другое серьёзное оборудование для полной дезинфекции", — отметил Охлопков.

Особую опасность также представляют мастера с личными боксами для дезинфекции инструментов. Гарантии, что такие "ридикюли" полностью уничтожают все вирусы и бактерии в инструментах, нет, подчеркнул специалист. Бояться стоит и домашних мастеров, так как их никто не контролирует. У каждого работника, который оказывает косметические услуги, должна быть медкнижка с результатами лабораторных обследований. Глава Минздрава Карелии призвал ходить в салоны красоты только со своим набором инструментов.

"Красота требует жертв? Да! Но пусть лучше вы принесёте в жертву своё время и инструменты, но ни в коем случае — здоровье", — заключил он.