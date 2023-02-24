Врач описала типичного пациента с ВИЧ

ВИЧ-инфекция сегодня не считается заболеванием маргинальных личностей, вирус уже давно пересёк социальные границы и перешёл в различные слои населения. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказала главврач Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Татьяна Виноградова. Она также описала портрет среднестатистического носителя ВИЧ.

"Это может быть мужчина или женщина, возраст от 30 до 50, с семьёй, образованием, постоянным местом работы. То есть обычный среднестатистический житель, у которого был хотя бы один незащищённый половой контакт с партнёром, ВИЧ-статус которого неизвестен", — пояснила медик.

По словам Виноградовой, остановить или хотя бы приостановить распространение инфекции может простой тест на ВИЧ. В России соответствующий анализ может сдать любой человек совершенно бесплатно и анонимно. Конечно же, ВИЧ по-прежнему неизлечим, но вирус уже в немалой степени управляем. Сегодня, как отметила врач, большинство инфицированных пациентов благодаря грамотной терапии живут совершенно обычной жизнью.