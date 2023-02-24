Врач описала типичного пациента с ВИЧ
Главврач СПИД-центра Виноградова: ВИЧ-инфекция уже давно не считается недугом маргиналов
ВИЧ-инфекция сегодня не считается заболеванием маргинальных личностей, вирус уже давно пересёк социальные границы и перешёл в различные слои населения. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказала главврач Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Татьяна Виноградова. Она также описала портрет среднестатистического носителя ВИЧ.
"Это может быть мужчина или женщина, возраст от 30 до 50, с семьёй, образованием, постоянным местом работы. То есть обычный среднестатистический житель, у которого был хотя бы один незащищённый половой контакт с партнёром, ВИЧ-статус которого неизвестен", — пояснила медик.
По словам Виноградовой, остановить или хотя бы приостановить распространение инфекции может простой тест на ВИЧ. В России соответствующий анализ может сдать любой человек совершенно бесплатно и анонимно. Конечно же, ВИЧ по-прежнему неизлечим, но вирус уже в немалой степени управляем. Сегодня, как отметила врач, большинство инфицированных пациентов благодаря грамотной терапии живут совершенно обычной жизнью.
Ранее замглавврача Боткинской больницы Владимир Мусатов сообщил, что чаще всего ВИЧ стали заражаться люди старше 40 лет. Общество плохо информировано об этом, что встречается даже среди врачей.
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